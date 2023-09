El conseller de Agricultura de la Generalitat, José Luis Aguirre (Vox), remitió el pasado agosto al ministro de Agricultura, Luis Planas (PSOE), una carta en la que le informaba de su "inquietud" por la detección en Chipre del principal insecto vector que transmite el denominado 'greening' de los cítricos, una de las peores plagas que se ciernen sobre los agrios, y en la que le pedía la adopción de medidas urgentes de prevención para evitar que dañara a los cultivos valencianos.

La respuesta de Planas, a la que ha tenido acceso este diario, llegó en forma de carta el 8 de septiembre. En primer lugar, el ministro recuerda al conseller (en el cargo desde julio) que "es importante no confundir la enfermedad" del greening causada por una bacteria, "con las dos especies de insectos vectores que la transmiten. También conviene tener en cuenta que la presencia del insecto vector en un determinado territorio no significa necesariamente la presencia de la bacteria" y añade que uno de esos vectores "está presente en las Islas Canarias desde hace años y nunca se ha detectado la bacteria responsable de la enfermedad".

Riesgo

Más adelante, afirma que "me permito recordarle que el mayor riesgo de introducción de la bacteria es la importación ilegal de plantones de cítricos", que está prohibida en la UE excepto para fines científicos. Y recuerda que todas las solicitudes de importación de estos últimos "han sido solicitados únicamente por la Comunitat Valenciana y han sido autorizadas por sus autoridades competentes, de las que ahora es responsable".

Acto seguido, el ministro apunta que el citado insecto está presente en España y Portugal, que se está luchando contra su presencia y que todavía no se ha detectado la temida bacteria. "Por ello, me sorpende que proponga la prohibición de movimientos de fruta y material vegetal de cítricos desde Chipre, pues con la misma lógica obligaría a hacer lo mismo con España. Estoy seguro de que este no es su propósito", concluye.

Por último, Planas explica, respecto a la petición de Aguirre de importar un parasitoide que acabe con el insecto vector, que en una reunión entre organismos del Consell y del Gobierno central "se acordó esperar a constatar la presencia del vector para poder autorizar de manera inmediata la importación del parasitoide, puesto que, para desarrollar la cría de este, es necesario disponer de una población del organismo parasitado, salvo que lo que esté proponiendo sea que lo importemos, que imagino que no es así".