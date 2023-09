Un calor más intenso, un invierno más frío, una lluvia más cuantiosa. Son muchos los efectos del cambio climático en el día a día, realidades que se están traduciendo en modificaciones entre aquello que se decide adquirir en la compra. Como explica Càndid Penalba, «se está produciendo un cambio de ventas».

Entre los beneficiados, «fundas de colchones o cojines» con efecto refrescante que como señala el propietario de Cotoblau han tenido «una sobredemanda» en pleno auge de las temperaturas. En el lado contrario, bajan las adquisiciones de otros productos como, en su caso, las mantas o los cubrecamas. Es una perspectiva que también detecta Pepe Serna, que señala cómo en España «cada vez vemos también menos abrigos o parcas» y, por el contrario, crece la ropa de deporte u otras prendas más frescas.

En paralelo a este viraje, el presidente de Ateval remarca la apuesta por la innovación que se está haciendo en todo el sector textil, buscando avances, por ejemplo, en las fibras. «Están evolucionado», señala el dirigente antes de enfatizar la búsqueda de productos con menor peso que además supongan una menor cantidad de materia prima a la hora de confeccionarlo.

Pero no solo importan los materiales. También la forma en la que se producen estos artículos. Como destaca Penalba, cada vez más la distribución y los consumidores quieren «mayor sostenibilidad», lo que desemboca en un esfuerzo para «que toda la energía que consumimos sea renovable o intentar no vender productos que no se puedan reciclar».