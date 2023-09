El impuesto del Gobierno a las grandes fortunas solo afecta a 17 'superricos' valencianos

El impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas puesto en marcha temporalmente por el Gobierno buscando una mayor progresividad fiscal ha impactado a 17 'superricos' en la Comunitat Valenciana, los cuales han aportado gracias a este tributo únicamente 200.000 euros de los más de 623 millones que se han recaudado este año en total. Es lo que se desprende de los datos ofrecidos esta misma semana por el Ministerio de Hacienda, que señalan que la autonomía fue la quinta con más contribuyentes afectados por este nuevo tributo que solo se abonará en 2023 y 2024 y que se ha impulsado en pleno alza de precios tras la guerra de Ucrania.

Este gravamen, no en vano, sirve como complemento al Impuesto sobre el Patrimonio, afectando solo a aquellos con fortunas netas superiores a los tres millones de euros. Eso sí, como aclaran desde la cartera que dirige en funciones María Jesús Montero, estos contribuyentes "solo tributan por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma" en el tributo patrimonial. Con esa situación se explica que sea Madrid, donde este impuesto no se abona, la autonomía que más declarantes y millones de recaudación acumula.

Madrid, principal autonomía

Sin ir más lejos, la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso concentra 10.302 de los 12.010 contribuyentes totales, aportando 555 millones en total. Tras Madrid, aunque a mucha distancia, se encuentran los 865 de Andalucía (que abonan 29,7 millones), los 322 de Cataluña (dos millones de euros) y los 91 de Galicia, que pese a ser menos que los catalanes sus grandes fortunas han aportado casi diez millones de euros en el impuesto.

En total, el Gobierno destaca que sumando este gravamen y el de Patrimonio se ha logrado recaudar en 2023 más de 1.868 millones de euros, una cifra superior a las estimaciones que el propio Ejecutivo preveía, de 1.500 millones.