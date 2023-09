La falta de obreros provoca retrasos de tres meses en la entrega de pisos

La falta de obreros está provocando retrasos de tres meses en la entrega de pisos de obra nueva en Valencia, según revelan los promotores. Los responsables de las obras tienen dificultades para encontrar profesionales en Valencia y terminar las viviendas pese al incremento del coste laboral (este año ha subido un 9 % en el sector). En la Comunitat Valenciana trabajan 140.000 personas en el sector, pero son insufientes. En este contexto de falta de mano de obra, las grandes inmobiliarias están utilizando cada vez más la construcción industrializada.

"La situación es caótica. No encontramos gente con experiencia. Es una situación generalizada pese a que los salarios rondan entre los 1.200 euros y los 1.800 euros al mes. No podemos pagar más", asegura un promotor valenciano con varios proyectos en marcha. "Es una situación anómala porque no hay una gran cantidad de proyectos en marcha como en los años de la burbuja. En 2007 se construyeron en España 700.000 viviendas y este año vamos a acabar por debajo de las 100.000", alerta. El problema es que los constructores no encuentran profesionales preparados tras haber desaparecido las cuadrillas de obreros por el parón que sufrió el sector desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Trabajadores de más de 50 años

El 70 % de los trabajadores de la construcción valencianos tiene entre 50 y 60 años y otro 20 % es de más de cuarenta años por la falta de relevo generacional tras la gran crisis de 2008 por el estallido de la burbuja inmobiliaria (muchos profesionales abandonaron el sector para siempre). Estos desajustes han provocado que los promotores estén apostando cada vez más por la construcción industrializada donde parte de la vivienda como los cuartos de baño se ejecutan en fábricas y después se llevan a la obra. Aedas fue pionera en la colocación de fachadas y cuartos de baño fabricados en plantas industriales y desde el inicio tomó la medida como forma de mantener controlados los costes.

Situación complicada

Miguel Esparza, director general de la promotora y constructora Urbem, admite que es complicado encontrar mano de obra especializada. "Hay pocos obreros especializados. Con la pandemia muchos cambiaron de sector", lamenta. El directivo advierte de que un retraso de tres meses implica un problema financiero porque el promotor continúa pagando intereses que no estaban previstos y si no respeta el plazo de entrega puede estar obligado a pagar una penalización por incumplimiento del contrato. El plazo de construcción de un edificio pequeño es de 18 meses, en uno mediano (100 viviendas) sube a los dos años y el de los proyectos grandes se va a 30 meses.

Oficios

Normalmente, las tres cuartas partes de la obra son la cimentación, el hormigonado y la colocación del pladur. "La complicación se da sobre toda en la cuarta fase, cuando trabajan de forma paralela obreros, fontaneros, electricistas y carpinteros", apuntan desde el sector. El jefe de obra de una constructora valenciana indica que el problema es que los salarios están muy ajustados. "La obra es un trabajo muy pesado en el que un obrero no especializado puede ganar de media 1.200 euros al mes. Una persona que trabaje a destajo puede llegar a cobrar 2.000 euros, pero acaban con las muñecas rotas o problemas en la espalda. Es un ritmo de trabajo que cuando llegas a cierta edad no puedes mantener", asegura. Hay oficios como el de yesero (el encargado de dejar las paredes de ladrillo lisas) que prácticamente han desaparecido.

Un factor determinante en la dificultad para incorporar profesionales con baja cualificación procedentes de otros sectores (como sí pasó durante la época de la burbuja inmobiliaria) es la implantación generalizada de los nuevos estándares de calidad, según advierten los ingenieros. El Código Técnico de Edificación incluye una normativa (denominada Documento Básico de Ahorro de Energía) en la que España ha asumido la directiva europea 2010/31/EU que regula la eficiencia energética de los edificios. En la práctica supone que los nuevos edificios deben tener mejores acabados, lo que requiere profesionales más preparados.