El SEPE es uno de los servicios del Estado que más demanda tiene actualmente debido a la gran cantidad de acciones que realiza para los trabajadores y los demandantes de empleo. Una de sus funciones principales es la de garantizar ayudas a todas las personas que lo necesiten porque su situación personal no le permite llegar a final de mes.

El subsidio más famoso que tiene es el paro, al que tienen derecho los trabajadores que hayan cotizado al menos 360 días. Sin embargo, hay gente que no cumple con este requisito, por lo que el SEPE tiene que sacar otras pagas para quienes no hayan podido trabajar tanto tiempo. Esto se debe a los contratos temporales de corta duración que no suman esos 360 días de cotización. Para poder acceder a ella debes cumplir una serie de requisitos adicionales, como cualquier otra retribución ofrecida por los servicios públicos.

Esta es la ayuda

Este subsidio por cotización insuficiente ofrece una ayuda de hasta 2.880 euros para aquellas personas que hayan trabajado un mínimo de 90 días. Oscila entre los 3 y 21 según los diferentes casos y su duración se hace en función de los días cotizados, las cargas familiares y otros ingresos que se puedan tener. Para poder acceder a él necesitas cumplir con lo siguiente:

Haber cotizado al menos 90 días y hasta un máximo de 359.

Los ingresos mensuales no deben superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Esto son 750 euros sin contar las dos pagas extraordinarias.

Si tienes cargas familiares, tus hijos deben ser menores de 26 años y tienen que residir con el demandante.

A raíz de estos condicionantes se calcula la cantidad de dinero que recibirás. En el caso de haber trabajado durante seis meses la cuantía aumentará hasta los 10.080 euros, y no los 2.880 de base que existe. También, si has alcanzado el semestre de cotización, tendrás derecho a 21 meses de retribución de la ayuda.

Los demandantes del subsidio que no tengan cargas familiares y hayan cotizado 180 días, optarán a 6 meses de esta paga. Si tienen responsabilidades familiares y 3, 4 o 5 meses cotizados, el trabajador tendrá derecho a un subsidio correspondiente a los meses trabajados. Si han trabajado 90 días y tienen cargas familiares, podrán cobrar 480 euros durante 6 meses. Esto suma un total de 2.880 euros, y en el caso de haber cotizado durante seis meses, la cuantía aumentará hasta los 10.080 euros.

Recuerda que para solicitar la ayuda debes acudir a la oficina del SEPE más cercana o puedes echar la petición a través de su web utilizando tu Cl@ve y el certificado digital.