Los pasillos de la feria de Bolonia registraron una afluencia espectacular desde las primeras horas de esta 40ª edición de Cersaie. Las primeras impresiones de los expositores son positivas, aunque luego este movimiento tiene que cuajar en forma de contratos. Si el año pasado se veía a esta feria como una oportunidad para mostrar la fortaleza del Tile of Spain a pesar de los costes energéticos, ahora se ansía una remontada de ventas. «Tenemos las mejores expectativas y el mejor optimismo, y queremos ver si esto es un punto de inflexión y la curva empieza a ser ascendente», dijo el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu.

Una predisposición que no puede ocultar los motivos de preocupación entre los empresarios. Uno de ellos es la fuerte competencia que viene de Asia. Sea porque el año pasado aún tenían restricciones para moverse por el mundo a causa del covid, o sea por su pujante producción, desde primeras horas se vio a un gran número de asistentes de India.

Para Nomdedeu, «la situación es complicada tanto para España como Italia», debido a que no tienen las mismas exigencias medioambientales y de respeto de derechos laborales que tienen las fábricas europeas, lo que reduce sus costes.

«Los fabricantes chinos copian, pero su nivel de calidad no iguala al nuestro, mientras que India sí tiene una precisión técnica muy elevada», comentaba una fuente del sector. La Unión Europea impuso una serie de aranceles por vender por debajo de coste, pero el porcentaje es poco disuasorio. «Llegan a mercados estratégicos nuevos, como Europa y Estados Unidos», comentó el presidente de Ascer, «y si a Europa no la protegemos de la invasión de producto indio, estamos haciendo un pan como unas tortas».

La actividad de la cerámica de Castellón está enfocada en Italia, donde se celebra la feria Cersaie. Una cita en la que las empresas del sector muestran sus tendencias y novedades, y en la que de nuevo se asoman las reivindicaciones de una industria que reclama respaldo de las administraciones. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acudió ayer para reivindicar más atención del Gobierno y anunciar más dinero de la administración autonómica. Junto a él, acudieron la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, y el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco.

La medida anunciada por Mazón es una «reforma exprés» de las bases de los créditos del Institut Valencià de Finances (IVF), de modo que se «duplican y hasta triplican» las cantidades que las empresas no tendrán que devolver dentro de las líneas que hay activas. Mazón especificó que para los casos en los que el tramo no reembolsable «era del 12% se pasa al 22%, del 10% se pasa al 20%, del 20% al 30% y del 5% al 15%». Esto supondrá una inyección directa de la Generalitat de entre 12 y 15 millones de euros.

Una acción que, añadió, irá acompañada de «mejoras en la gestión para recortar los plazos y refuerzo de plantilla para el estudio de las operaciones. «Si hay más de 100 millones», dijo el jefe del Consell en referencia al dinero que destina la Generalitat a estos créditos para el azulejo, «hay que exprimirlos al máximo».

Más operaciones

La acción fue iniciada por el anterior Consell, pero Mazón aseguró que las condiciones eran «insuficientes y mal gestionadas, a cuentagotas, y si en año y medio solo se han concedido 11 operaciones es un nivel por debajo del suficiente». Ahora se pretende que el número de operaciones aumenten «hasta las 40 o 50». Estos préstamos bonificados deben cerrarse antes del 31 de diciembre, al ser unas ayudas sujetas al marco temporal europeo. El cambio tendrá efecto retroactivo, de modo que las operaciones ya están aprobadas tendrán las mismas condiciones que las futuras.

El presidente de la patronal cerámica Ascer, Vicente Nomdedeu, valoró que se trata de una «medida buena y será extraordinaria si se consigue poner en práctica a la velocidad que dice el presidente», a quien agradeció su presencia en la feria de Bolonia «para que tenga el termómetro y el pálpito de sector de primera mano».

Reivindicaciones del sector

Sobre las ayudas, Nomdedeu afirmó que no busca «una subvención eterna, porque es un sector viable pero las circunstancias actuales han supuesto un problema económico». Sobre el Gobierno, el presidente Mazón comentó que la cerámica «tiene que darnos grandes alegrías y necesita combustible y un apoyo que no tiene». Por eso, aseguró que «los tiempos en los que la Generalitat miraba hacia otro lado y no quería molestar al Gobierno se han terminado». Mientras, «Italia sí apoya al sector, lo hace desde hace tiempo, con determinación y en niveles mucho mayores que el no por respuesta que da el Gobierno» español.

El presidente de la Generalitat y la consellera Ruth Merino visitaron empresas del sector como Porcelanosa y Pamesa.

En busca de remontada pese a la competencia india

B.R. BOLONIA