El complicado contexto que vive la economía valenciana la ha llevado a entrar en una "senda de ralentización". Es el mensaje que ha lanzado la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en su informe de 'Coyuntura y Perspectivas Económicas' vinculado al segundo trimestre de 2023 pero conocido este viernes, documento en el que la organización empresarial señala un escenario para la Comunitat "poco alentador" en el futuro cercano debido a una demanda lastrada por el menor crecimiento global y el impacto negativo en el consumo y la inversión derivada de la alta inflación -según el dato adelantado de septiembre, a nivel nacional esta toca ya el 3,5 %- y a una oferta marcada por el encarecimiento de costes, desde los laborales a los energéticos y financieros, y las "dificultades para encontrar personal cualificado".

Por este motivo, desde la patronal se reclama la "necesidad de poner fin a las incertidumbres derivadas de un Gobierno en funciones" para que el nuevo Ejecutivo lleve a cabo las "reformas y medidas necesarias" que permitan a las compañías "recuperar niveles de competitividad en el mercado interior y en los mercados internacionales, impulsando su actividad", así como un "mejor aprovechamiento de los Fondos Next Generation".

Meses de luces y sombras

Pero más allá de peticiones, las perspectivas negativas en el horizonte se dan, eso sí, tras unos meses marcados por los claroscuros. Por un lado, la autonomía registró un crecimiento económico del 0,5 % -una décima por encima de la media nacional- que permitió sostener "el mismo avance que en el trimestre anterior", una situación impulsada por el "mayor dinamismo" respecto a los primeros meses del año en el consumo, tanto de los hogares como el público.

En este incremento también entronca el buen momento vivido por ramas de la actividad como la 'hostelería' o las 'actividades administrativas y servicios auxiliares', que provocaron que el sector servicios en su conjunto -con el impacto al alza del turismo como uno de sus grandes valedores tanto en número de turistas y pernoctaciones como en gasto- mostrara un tirón "positivo". Eso sí, a pesar de "perder fuelle" otra actividad fundamental como el 'comercio'.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Porque, según explica la CEV, la inversión "ha evolucionado en peor medida, en particular la realizada en maquinaria y bienes de equipo". A ello se suma, además, un comercio internacional en "ralentización" a nivel global que ha provocado que tanto las exportaciones como las importaciones valencianas hayan retrocedido respecto a 2022, aunque no así el superávit comercial, que mejora a diferencia de los registros de otras autonomías.

Sectores

En este contexto, por sectores, el informe de la patronal señala que la actividades del primario han seguido afrontando "una coyuntura compleja" debido a los costes de explotación y las adversidades climáticas, que han llevado a "un descenso en la actividad", una realidad que -con la campaña de cítricos a la baja respecto a 2022 como ejemplo- "está repercutiendo de forma crítica sobre la rentabilidad del sector". En paralelo, en la industria, preocupan especialmente "los desplomes de actividad de las ramas 'industria de la madera y del corcho' -que no incluye la rama del mueble- 'maquinaria y equipo' y 'azulejo', siendo especialmente relevante "la situación del clúster cerámico".

Por último, en la construcción, el informe refleja "niveles de avance aceptables en las licitaciones en edificación y en los visados de dirección" durante el segundo trimestre. Sin embargo, remarca que las transacciones inmobiliarias "se han resentido", algo que junto a la subida de tipos del Banco Central Europeo ha llevado a que "el número de hipotecas firmadas continúe cayendo a tasas de dos dígitos".