Habrá finalmente servicios mínimos obligatorios para la huelga del personal de ITV que dará comienzo el próximo lunes 2 de octubre. En una resolución a la que ha tenido acceso este diario firmada por el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, Andrés Lluch, esta misma mañana, se ha establecido que la prestación del servicio en todas las estaciones de la Comunitat Valenciana "se realizará, como máximo, con un 40 % habitual de cada centro de trabajo". Esto supone dar la razón a la Administración frente a sindicatos como Comisiones Obreras, que ayer en un comunicado apuntaban que estos no eran necesarios al no ser "servicios esenciales" . O lo que es lo mismo, no habrá un parón completo de un servicio que utilizan miles de valencianos cada día.

Relacionadas El Consell rechaza aplicar el acuerdo salarial con el personal de la ITV al creer que es nulo