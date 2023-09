Culebrón en la venta de uno de los edificios más famosos del Barrio de Salamanca de Madrid. El Ministerio de Hacienda sacó hace unas semanas a subasta el edificio ubicado en el número 50 de la madrileña calle de María de Molina. Tras trascurrir el plazo legal para la entrega de la propuesta, esta mañana se celebró la apertura de los sobres. La gestora española Grupo Lar se alzó con las subasta tras pujar 204,7 millones de euros, imponiéndose a otras cinco pujas: la socimi Whiteni, que ofertó 197,5 millones, la gestora Dunas Capital, que presentó una oferta de 190,8 millones, la promotora Kronos Homes, que ofreció 176 millones; una desconocida sociedad, Tomaleta Servicios y Gestiones SL, que estaba dispuesto a pagar 180,1 millones, y Conren Tramway, con una oferta de 165,7 millones.

Sin embargo, aunque el único criterio para ser adjudicatario era el precio, esta mañana la subasta ha dado un giro, cuando el segundo clasificado, Whiteni, no se ha mostrado de acuerdo cn el resultado de la subasta. Según comentan fuentes de la compañía a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, están estudiando impugnar la adjudicación a Grupo Lar "por defectos esenciales de forma en la oferta adjudicataria". Estas mismas fuentes aseguran que, por el momento, no se ha ejercido este derecho por falta de tiempo, a la espera de que los servicios jurídicos revisen toda la documentación. En la nota enviada aseguran que su oferta es "impecable" porque "desglosa cada uno de los diez plazos de pago, como resulta preceptivo según el pliego de condiciones de la subasta". Sin embargo, esto no es lo que habría hecho Grupo Lar. "De la lectura de la oferta económica de Barnaby Investments (Grupo Lar), efectuada por el funcionario en el día de hoy, se desprende que no se ha desglosado el fraccionamiento propuesto del precio ofrecido, lo cual puede suponer un defecto esencial según el citado pliego de condiciones", explican. Desde Grupo Lar han declinado hacer comentarios.