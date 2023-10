El presidente de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Josep Barberà, ha asegurado hoy a este diario que la ampliación del puerto de València no forma parte de las negociaciones entre los socialistas y los independentistas catalanes para pactar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Barberá se ha mostrado categórico al afirmar que el recinto del grao "no es condición" para lograr dicho acuerdo, que se sustenta en otras cuestiones, como las relacionadas con la amnistía. "No está ni ha estado en la mesa de negociación", ha afirmado.

El dirigente independentista precisó que todos los temas que Esquerra Republicana de Catalunya aborda relacionados con la Comunitat Valenciana "los proponemos nosotros y nosotros no hemos dicho nada sobre el puerto", al margen de que esta formación política "siempre se ha manifestado en contra de la ampliación del recinto por motivos medioambientales y de modelo económico".