Los buenos propósitos del verano incitan a un cambio de empleo durante el otoño

Las vacaciones veraniegas cada vez quedan más lejos en la memoria. Para algunos, han pasado ya algunas semanas. Para otros, han sido incluso meses. Sin embargo, para algunos de esos ciudadanos, ese periodo vacacional ha desembocado en un impacto diferente una vez retornados a la rutina. En concreto, en lo que a materia laboral se refiere.

Porque el recién acabado mes de septiembre –sin olvidar el ahora comenzado octubre– es uno de los momentos elegidos por la ciudadanía para renunciar o cambiar de empleo. Sin ir más lejos, los últimos datos dados a conocer por la Tesorería General de la Seguridad Social –los correspondientes a septiembre de 2022– apuntaban a que se había vivido en ese mes en España un registro histórico en cuanto a renuncias laborales se refiere (261.494, un 25 % más que un año antes). Además, antes de la pandemia un informe de Randstad ya avisaba que un 27 % de los trabajadores en España se planteaba cambiar su empleo tras volver de vacaciones, un dato secundado por otro estudio –del Observatorio Alares en 2021– que señalaba a septiembre y octubre como el momento en el que más se hace búsqueda de empleo. Y es todo ello una situación que, lejos de disminuir, está al alza.

Época de buenos propósitos

Para Víctor Tatay, director regional de Adecco Levante, ese movimiento entre trabajos es claramente «una cosa que va a más», encontrando en septiembre –sea en la Comunitat Valenciana o fuera de ella– su principal momento. Porque más allá de ser un tiempo en el que se acaban trabajos temporales estivales y se busca en algunos casos un empleo más estable para el resto del año, a nivel social el dirigente de la firma destaca que también es «una época de buenos propósitos, porque vuelves de vacaciones con energías renovadas y uno de los principales cambios es mejorar el empleo como forma de estar mejor emocional y económicamente». Consuelo Tomás, especialista en Psicología Clínica, coincide en esa valoración.

«En verano nos relacionamos con otras personas. Además, es cuando paramos y tomamos conciencia de si estamos satisfechos o no y si queremos un cambio laboral», destaca. Los motivos para llegar a plantearse ese movimiento, no obstante, son muy diferentes.

En algunos casos es el salario, pero en muchos otros es un viraje que cada vez va más ligado «a la calidad de vida, a una mejora de la salud física y mental». En ellos se hallan unos mejores horarios, facilidades como el teletrabajo o, simplemente, contar con un clima laboral que se adecue más a sus intereses. Una amplia variedad de motivaciones que hace que el perfil que se esconde tras aquel que opta por cambiar de trabajo no sea homogéneo.

Como explica Tomás, por un lado existen «personas que están muy quemadas, con poca motivación, que no se sienten reconocidas o que tienen una relación con sus jefes que no es la esperada». Este último, resalta Tatay, se erige a fin de cuentas como el principal motivo que lleva a ese cambio laboral. No obstante, en otros casos, la motivación es muy diferente. Hay personas «que quieren explorar nuevas oportunidades, con ambición», destaca la psicóloga clínica, que señala que estos suelen tener también «más confianza y les gustan más los retos y los riesgos». «El querer una mejora es algo que nos pasa a todos, es humano», considera al respecto Tatay.

La edad, un factor ¿decisivo?

Pero dentro de ese ‘todo’ humano, ambos expertos difieren en parte sobre si la edad es una cuestión principal a la hora de ese movimiento laboral. Para el dirigente de Adecco, ese cambio «no es una cuestión de mayores ni de jóvenes» sino de lograr una mejora, apuntando que mientras las generaciones más veteranas suelen buscar muchas veces «ganar más o ascender», en las más jóvenes «se busca estar y vivir mejor».

Sin embargo, para Tomás, son los millennials –aquellos nacidos aproximadamente en los años 80 y primera mitad de los 90– los que al final más acaban optando por llevar a cabo ese cambio de empleo. En su síntesis, apunta a su «mayor nivel de formación», contar con unos «principios diferentes a generaciones previas» como el espíritu de equipo y, especialmente, el haber empezado a reincorporarse al mercado tras la crisis de 2008 con más «contratos precarios», algo que –destaca Tomás– también entronca con la demora en responsabilidades como tener una familia. «Eso hace que las generaciones más mayores tengan un concepto de la vida diferente, porque si se está bien las posibilidades de estar en una empresa no se cuestionan tanto», añade.

En lo que sí que coinciden ambos es que, a la hora de llevar a cabo ese movimiento entre empleos, siempre las «expectativas tienen que ser realistas» y que, aunque se pueda mejorar en el puesto con una mayor formación, Tatay asegura que habitualmente el «carretillero de una fábrica no puede aspirar a ser el jefe» de la misma. «Estar infraempleado es algo puntual», concluye.