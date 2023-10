Microsoft planea construir un campus de centros de datos en Aragón para proporcionar servicios en la nube a empresas y organismos públicos europeos. La nueva infraestructura se sumaría a la inversión que la compañía ha realizado para la implantación de la región de centros de datos de Microsoft en Madrid, que estará disponible en los próximos meses, y ofrecerá todos los servicios de nube inteligente de Microsoft (Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Power Platform) a clientes privados y públicos en Europa, cumpliendo con los requisitos regulatorios, de cumplimiento y de soberanía de datos.

El campus que Microsoft planea construir será un catalizador para la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo en Aragón y el resto de España, ayudando a acelerar la digitalización de organizaciones públicas y privadas de todos los tamaños e industrias e impulsando el crecimiento de la industria tecnológica en España. Según un análisis de IDC, el nuevo campus de centros de datos podría sumar 8.400 millones de euros al PIB español y contribuir a la creación de 69.000 puestos de trabajo indirectos en el periodo 2026–2030.

Aragón, sede del nuevo proyecto

Aragón se ha posicionado como una de las regiones más importantes de Europa para la implantación de centros de datos, gracias a la disponibilidad de talento altamente cualificado, el apoyo público a los proyectos de innovación, la existencia de infraestructuras de alta calidad, el suelo disponible, y su ubicación geográfica. El proyecto de Microsoft fomentará la innovación y el crecimiento de la industria local de tecnología en Aragón, donde Microsoft cuenta con más de 300 empresas dentro de su ecosistema de partners (socios) tecnológicos. Según IDC, el proyecto de campus de centros de datos de Microsoft podría sumar 264 millones de euros al PIB regional y contribuir a la creación de más de 2.100 puestos de trabajo especializados en tecnología en Aragón entre 2026 y 2030.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, subraya la “gran satisfacción de que la comunidad autónoma se consolide como una de las regiones europeas líderes en un sector tecnológico de primer orden y estratégico para el desarrollo de la digitalización y la innovación empresarial. El proyecto de Microsoft supone un nuevo impulso a la vocación de Aragón por la atracción de empresas, especialmente de aquellas que por su relevancia internacional y carácter innovador representan un valor añadido extraordinario para dinamizar la economía y la generación de riqueza en nuestra comunidad autónoma”, añade. El presidente aragonés recuerda que “el Gobierno de Aragón va a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para la implantación en la comunidad autónoma de este tipo de proyectos de inversión, que van a marcar la diferencia para generar una economía puntera, altamente tecnologizada y con la creación de puestos de trabajo cualificados”.

"Las nuevas inversiones de Microsoft en España nos permitirán proporcionar soluciones y servicios de nube inteligente a empresas y entidades públicas en Europa, fomentando la transformación digital de empresas y entidades públicas, impulsando la innovación y contribuyendo a la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector tecnológico en Aragón y el resto de España. Trabajaremos en estrecha colaboración con los gobiernos nacional y regional y las autoridades locales en la construcción del campus de centros de datos para garantizar que las personas, las empresas y la sociedad puedan aprovechar plenamente los beneficios de un mundo digital", afirma Alberto Granados, presidente de Microsoft España.

Foco en la sostenibilidad y el cumplimiento

Microsoft está comprometida con las operaciones responsables de sus centros de datos, teniendo en cuenta su sostenibilidad. El compromiso de energía renovable de Microsoft implica un suministro de energía 100% renovable para las operaciones de la compañía, incluidos sus centros de datos, para 2025.

Los servicios en la nube de Microsoft cumplen con más de 100 estándares, incluidas normativas internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 y SOC 2, y estándares específicos de cada país, como la certificación de cumplimiento de Nivel Alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en España.

Además, la iniciativa EU Data Boundary for the Microsoft Cloud, lanzada el 1 de enero, amplía aún más los compromisos de residencia de datos de Microsoft para garantizar que no solo la residencia, sino también el procesamiento de los datos de los ciudadanos europeos tenga lugar dentro de la Unión Europea. Este compromiso incluye los principales servicios en la nube de Microsoft: Azure, Microsoft 365 y Dynamics 365.