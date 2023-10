El precio de la vivienda desafía al euríbor y sube sin freno

El mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana está desafiando las subidas del euríbor al aumentar sin freno el precio de la vivienda. El coste de los pisos ha crecido un 5,9 % en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado en la Comunitat Valenciana pese a la pérdida de poder adquisitivo de las familias, según revela un informe de la tasadora Gesvalt al que ha tenido acceso Levante-EMV. Los expertos alertan de que València no está preparada para cubrir la demanda de trabajadores cualificados con alto poder adquisitivo y reclaman a la Administración que tome medidas. Con respecto al precio del alquiler, la Comunitat Valenciana ha registrado un incremento interanual del 13,7 %. El aumento de las rentas en la provincia de Valencia ha sido del 14 %.

El incremento de los precios se produce a pesar de la décima subida consecutiva del precio del dinero que aprobó en septiembre el Banco Central Europeo y que ya daba por hecho semanas antes el índice hipotecario. La hipoteca media es 162 euros más cara que hace doce meses (1.944 euros más al año) al pasar la cuota mensual de 703 euros a 865 euros (en una hipoteca de 145.000 euros a 25 años). A pesar de la pérdida de capacidad de compra de las familias (que se ha agravado con la inflación) los analistas de Gesvalt han constatado subidas generalizadas de precios en las tres provincias valencianas. Alicante lidera los incrementos con un alza del coste de los pisos de 6,5 % (es la tercera provincia con mayor subida en España) y un precio de 1.396 euros el metro cuadrado. Valencia registró en el tercer trimestre un aumento del 4,9 % (con un precio medio del metro cuadrado de 1.227 euros) y Castelló un 2 % (999 euros).

Con respecto al precio del alquiler, la Comunitat Valenciana sumó un incremento interanual del 13,7 % en el tercer trimestre hasta alcanzar un precio de 9,95 euros el metro cuadrado (casi mil euros de media por un piso de 100 metros). Por provincias, la que sufrió el mayor incremento fue Alicante (15,5 % y 10,57 euros el metro cuadrado), seguida de Valencia (14 % y 10,77 euros) y de Castelló (4,6 % y 8,09 euros).

La situación inmobiliaria es especialmente complicada en la capital del Túria. El director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, avanza que en su próximo informe "las noticias no son buenas. Y no porque, como incansables al desaliento, los agoreros del apocalipsis anticipen el enésimo hundimiento de los precios del mercado, sino por exactamente lo contrario. Urge que las Administraciones actúen ya (lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo), no hacerlo podría tener consecuencias sociales nada deseables". Cos-Gayon subraya que la ciudad de València sigue captando demanda de vivienda "tanto de trabajadores de puestos cualificados como de personas que buscan un futuro que no encuentran en su país de origen. La cuestión es si València está preparada para acoger esta población necesaria. La respuesta es no. Ni obra nueva, ni segunda mano ni alquiler son capaces de satisfacer esa demanda ni en el rango alto ni en el bajo".

El informe de Gesvalt precisa que el precio del metro cuadrado más caro de compra en València está en l'Eixample (con un coste medio de 2.788 euros), seguido de Ciutat Vella (2.779), El Pla del Real (2.334), Extramurs (2.069) y Camins al Grau (1.950). Respecto al coste del alquiler, Ciutat Vella lidera el precio de las rentas con 17,67 euros el metro cuadrado al mes (cerca de 1.800 euros un piso de 100 metros), seguido de l'Eixample (16,11) y de Extramurs (13,36).