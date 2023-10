La quinta edición de ftalks Food Summit, el mayor foro de innovación alimentaria del sur de Europa, organizado por Km Zero, hub de innovación alimentatia impulsada por Familia Martínez (proveedor de Mercadona y propietaria de firmas como Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Cinco Tenedores, La Pila Food y Quicook) arranca este lunes en València con la presencia de fondos y vehículos de inversión con un potencial inversor cercano a los 2.000 millones de euros y una larga lista de 'startups' que competirán por los premios de este año.

Entre los inversores participan Five Seasons Ventures, MCWin, Zintinus, The Yield Lab, AgFunder y TechTransfer Agrifood. Km Zero trata de impulsar proyectos alimentarios disruptivos en este sector desarrollados por emprendedores, que van desde firmas que fabrican envases y recubrimientos comestibles, hasta cereales para celíacos y carnes cultivadas en laboratorios a través de proteínas vegetales, entre otras iniciativas.

Innovación abierta

“La industria alimentaria cada vez es más consciente de la necesidad de cambiar sus modelos productivos, impulsando fórmulas de innovación abierta entre grandes compañías, startups y otros agentes del sector. Nos encontramos en un momento muy positivo para la inversión foodtech, que alcanza ahora su fase de reajuste: empresas e inversores están pasado de buscar proyectos muy disruptivos, pero en fase muy inicial y con alto riesgo, a startups con que trabajan soluciones más testadas y viables, con mayor capacidad de ser viables en el mercado”, ha afirmado Raúl Martín, CEO de KM Zero Food Innovation Hub.

“El aniversario de ftalks Food Summit Valencia es la celebración de cinco años reuniendo líderes del cambio para transformar la cadena alimentaria. No estamos ante una feria del sector, sino ante el encuentro más íntimo del foodtech, en el que conectamos a inversores referentes en el sector como Agfunder o Five Seasons, y empresas como Unilever y Danone. Queremos que quienes asistan vivan una experiencia única, asistiendo a las conferencias, pero también a través de actividades como la cena del futuro o el Future Market”, añade Beatriz Jacoste, directora de KM Zero Food Innovation Hub.

Proyectos seleccionados

La presentación de ftalks Food Summit también ha sido el momento elegido para desvelar las 17 startups que competirán por ser galardonadas en las categorías de Innovación y Sostenibilidad, tras la realización de sus pitches ante inversores, directivos de compañías alimentarias, especialistas en innovación alimentaria y otras organizaciones vinculadas al ámbito foodtech. Las premiadas pasarán a unirse a la red de KM ZERO, integrada por inversores, compañías de la industria alimentaria, entidades de apoyo al emprendimiento y más de 400 startups.

La lista de finalistas

1. Bio2Coat. CEO: José Ignacio Velasco. Startups dedicada al desarrollo y la fabricación de recubrimientos comestibles y materiales de envasado comestibles.

2. BreadFree. CEO: Daniel Gómez. Biotecnológica pionera en conseguir harina de trigo, cebada y centeno apto para celiacos, fabricada con procesos tecnológicos sostenibles.

3. Verdeo. CEO: Vidal Blanco. Startup creadora de un oleogel basado en aceite de oliva disponible para la industria alimentaria.

4. Ingredalia. CEO: Miguel Ángel Cubero. Empresa dedicada al desarrollo e industrialización de ingredientes funcionales recuperados de subproductos de la industria agroalimentaria.

5. Innomy. CEO: Juan Pablo De Giacomi. Biotecnológica dedicada al desarrollo de productos e ingredientes de proteína alternativa basados en el procesamiento del micelio.

6. Levprot Bioscience. CEO: Oscar Landeta. Startup especializada en la producción de proteínas alternativas mediante procesos de fermentación de precisión en células de levadura.

7. Green&Great. CEO: Gonzalo Mijangos. Emergente desarrolladora de alimentos 100% plant-based destinados al canal Horeca.

8. Mommus. CEO: Cristina Quinto. Foodtech que utiliza procesos naturales y altamente tecnológicos para producir alimentos veganos de forma sostenible.

9. Bluana. CEO: Florin Irimescu. Tecnológica desarrolladora de una versión plant-based del sashimi.

10. Yowup. CEO: Pablo Gómez. Marca de productos lácteos para perros y gatos, que incorpora funcionalidades prebióticas certificadas por veterinarios para la salud intestinal.

11. Proasis. CEO: Fernando Calpe. Startup creadora de productos enriquecidos con proteína para cuidar la salud física y con probióticos para cuidar el sistema inmunológico.

12. Ké Water Drinks. CEO: Carla Bernabeu. Startup dedicada a la creación de refrescos alternativos basados en la fermentación del kéfir de agua orgánico agua de caña.

13. Terrace Lab. CEO: Eaman Rezvani. Agritech que gestiona la agricultura de interior como un servicio B2B experiencial y educativo, añadiendo vida verde a cualquier espacio.

14. Alt Atlas. CEO: Sofia Giampaoli. Compañía desarrolladora de nuevas líneas de células madre no modificadas genéticamente para permitir la producción masiva de carnes cultivadas.

15. BioMixing. CEO: Inés Herrero. Desarrolladora de nuevos sistemas de agitación para reactores de biofermentación que reducen los tiempos de proceso en más de un 50%.

16. Rely. CEO: Sergio Pesquera. Plataforma no-code para automatizar y trazar el control de calidad en fábricas a través de visión de Inteligencia Artificial.

17. Nat4Bio. CEO: Joaquín Fisch. Startup Desarrolladora de recubrimientos de origen natural que protegen las frutas y verduras del deterioro y la putrefacción.