El horizonte de la firma tecnológica Nunsys es brillante, tanto que cada vez más empresas deciden ir de su mano. Ese impulso llevará a su presidente, Paco Gavilán, a recibir el día 23 el Premio Levante-EMV en la categoría de Economía, con el patrocinio de CaixaBank, concedido a la compañía valenciana.

Nunsys parece avanzar a máximo ritmo y cada vez cuenta con más compañías. ¿Hasta donde considera que se puede crecer?

Creemos que todavía en España hay mucho recorrido para crecer como socio tecnológico de las organizaciones. No tenemos techo. Por otro lado, vemos mucho potencial de crecimiento en la internacionalización. Tenemos productos propios que vendemos a los clientes finales, siempre empresas, y estamos ilusionadísimos con la evolución. Con algún producto ya estamos en más de 25 países.

Se están convirtiendo cada vez más en un referente del sector tecnológico. ¿Se puede decir que firmas como la suya no tienen nada que envidiar a las de otros países en esta materia?

Creo que hay que ser realistas. En cuanto a capacidades de nuestra gente, yo creo que no tenemos nada que envidiar. Pero sí tenemos mucho que envidiar en cuanto a inversión en desarrollo de producto. Ahí el tamaño es muy importante y los grandes jugadores no están en España ni en Europa. Y es una pena, porque es un círculo virtuoso. Si tienes más capacidad, se generan más recursos e inviertes más. Tenemos que aprovechar en la medida de lo posible los Next Generation para dar de verdad ese empuje. Necesitamos empresas tecnológicas con más tamaño.

La UE ha puesto la digitalización como objetivo. ¿Las grandes firmas están llegando, pero pueden llegar las pymes a tiempo?

Creo que las empresas medianas y grandes están cogiendo el ritmo. En las pymes es donde tenemos el gran reto y la gran oportunidad. Como una cruzada social, creo que tenemos que ayudar a que se produzca esa transformación digital de las pymes, porque suponen más del 90% de nuestro PIB. La administración pública, empresas como nosotros y las compañías grandes de cada sector tienen que ser los que guiemos esa transformación digital. Pero hay algo básico que es que tiene que haber alguien que lidere esa transformación digital desde dentro de la pyme. Ahí hay un elemento de formación que tenemos que ser capaces de dinamizar, porque como no haya un líder que de verdad transforme la compañía es muy difícil que pase.

Habla de talento. ¿Está la Comunitat Valenciana y sus instituciones sacando el 100 % de ese talento?

Creo que nos falta un camino por recorrer de formación en transformación digital a los nuevos egresados, a los que salen de formación profesional. Tenemos que ser capaces de que esa gente salga con la capacidad de liderar el cambio en la pyme y eso ahora mismo no pasa. Nosotros tenemos que formar a la gente que contratamos y eso una pyme es difícil que se lo pueda permitir.

El suyo es un sector en clara evolución. ¿Cómo nota, sin embargo, los vaivenes inflacionarios de la economía?

Yo siempre cuento que para el sector en este momento el viento sopla de cola. Tenemos la suerte de vivir un momento en lo que el problema no es de demanda, sino de oferta. Hay tanta necesidad de soluciones tecnológicas, de consultoría, de acompañamiento que da igual que haya crisis. No va a haber otra forma de solventarlas que no sea metiendo más tecnología para ser más eficientes. Para nosotros es determinante contar con las personas cualificadas suficientes para dar este servicio. Es nuestro gran reto.

Recibe el premio de Economía cuando se prevé que la economía valenciana crecerá menos de lo previsto y se habla de desaceleración también a nivel nacional. ¿Cómo de optimista ve usted el escenario como empresario?

Soy muy optimista. Trabajamos para todos los sectores que te vengan a la cabeza de la Comunitat Valenciana. Depende de dónde pongas la lupa, va mejor o peor, pero en conjunto hay muy buenos resultados. En la empresa mediana o grande la cosa está yendo muy bien y lo ves en su inversión en tecnología. No tienen ninguna limitación para hacerlas. Y luego en la Administración Pública, los Next Generation alegran también esa posibilidad. Tanto en la empresa privada como en las entidades públicas vienen años de mucha inversión en tecnología.