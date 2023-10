Los presidentes de las patronales de Galicia, Asturias y León han unido fuerzas este martes en Madrid con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para reclamar al Gobierno el impulso del Corredor Atlántico Noroeste, que necesita una inversión de 7.900 millones de euros para su finalización pero que podría redundar en una aportación al PIB de 4.500 millones de euros para 2040.

En el encuentro empresarial, las asociaciones de empresarios del noroeste de España han presentado el informe 'Corredor Atlántico Noroeste: Clave para el desarrollo en España', con el que han reclamado el desarrollo y conclusión de un proyecto que consideran "crítico" para el devenir de sus regiones y que podría estar "en buena parte" financiado por los fondos europeos.

Así lo han explicado los presidentes de las patronales de Galicia, Asturias y León (CEG, FADE y FELE), Juan Manuel Vieites, María Calvo y Juan María Vallejo, respectivamente, que han lamentado no estar "en igualdad de condiciones" con el resto de regiones europeas por la escasez de infraestructuras, lo que consideran como un "déficit histórico".

"La cohesión económica y territorial es fundamental para los empresarios, es un reto para el conjunto del país. Por ello el Estado debe garantizar el principio de solidaridad, como recoge nuestra Carta Magna", ha explicado el presidente de la patronal gallega, que ha reivindicado el Corredor Atlántico como un futuro dinamizador de las economías gallega, asturiana y leonesa.

Vieites ha señalado que el impacto del corredor "va más allá de la ejecución de la obra" y crearía un tejido económico centrado especialmente en el tráfico de mercancías. No obstante, ha advertido de que las infraestructuras, "por sí mismas", no generan riqueza, si bien sin ellas "no hay desarrollo posible".

"El futuro del noroeste descansa en este proyecto"

En este mismo sentido se ha manifestado la presidenta de la patronal asturiana, explicando que las infraestructuras "son como los órganos" del cuerpo humano, sin los cuales no se puede vivir, pero con los cuales hay que tomar la decisión de hacia dónde ir para sacar el mejor provecho.

En su opinión, la región tiene muchas potencialidades por el peso que tiene la industria, el transporte y la logística en su economía, y con el corredor se podrá mejorar la productividad, crecerá el PIB y se crearán empleos a medios plazo. "El futuro del noroeste descansa en buena parte en este proyecto", ha reivindicado Calvo.

Por su parte, Vallejo ha incidido en la problemática de León para retener población joven, en la reducción del PIB y en la destrucción de puestos de trabajo. El Corredor Atlántico supondría un "elemento dinamizador" de la economía que traiga inversiones nuevas y turismo.

Aportaría 4.000 millones al PIG en 2040

Las patronales del noroeste han detallado que, con el Corredor en marcha, el tráfico de mercancías en el Noroeste podría incrementarse desde los 7 millones de toneladas hasta los 20,4 millones de toneladas y podría generar 2.750 millones de euros anuales. Para 2040, con la infraestructura a pleno rendimiento, podría redundaren una aportación al PIB de 4.500 millones de euros y a la generación de 23.900 empleos.

Según los datos recogidos en el informe, la mejora de la conectividad ferroviaria también repercutiría en el número de turistas nacionales e internacionales que llegarían al noroeste, gastándose anualmente más de 8.300 millones de euros y permitiendo la creación de hasta 11.650 empleos mantenidos anualmente.

La oportunidad del Corredor Atlántico, según explican, reduciría las brechas competitivas entre España y Europa, y impulsaría además la conexión ferroviaria de Vigo Portugal y en un futuro la de País Vasco con Francia --que actualmente tiene conexión con España solo a través de Cataluña--. Repercutiría también en el transporte de personas y de mercancías.

Garamendi: "La España radial también existe"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también ha intervenido y ha resaltado que desde 2008 se han perdido 245.000 empleos en la región mientras que se ha ahondado en el problema de la despoblación. Para dar solución a parte de estos asuntos y para que las empresas se internacionalicen, ha hecho un llamamiento para la dotación de infraestructuras al noroeste español.

"Es lo que garantiza que todos los empresarios estén en igualdad de oportunidades", ha aseverado en declaración a los medios, manifestando su apoyo implícito a este proyecto. "La España radial también existe y todo el territorio nacional tiene el mismo derecho a tener las infraestructuras que otros ya tienen", ha añadido.

Además, ha augurado que el Corredor Atlántico Noroeste ayudaría a potenciar la industrialización de la zona, haciendo posible que el sector secundario creciera hasta alcanzar el 20% del PIB de cada una de las comunidades. También, en opinión del presidente de la patronal, el corredor sería "clave" para las personas y para el transporte de las mercancías.