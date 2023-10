El Consell revisará suelos agrícolas protegidos para impulsar las renovables

La Generalitat Valenciana va a revisar la protección de suelos de cultivo que con los años han perdido su valor para impulsar el despliegue de parques renovables y cumplir con los objetivos de descarbonización impuestos por la Unión Europea. La dirección general de Energía y Minas (que depende de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo) advierte de que los terrenos fueron protegidos hace décadas y ahora no tiene sentido que mantengan su protección. Además, los parques fotovoltaicos (al margen del impacto visual) no provocan daños agrológicos. El objetivo final de la Generalitat es dejar "claro cuándo un terreno es apto o no" ante el bloqueo del despliegue de parques renovables en la Comunitat Valenciana.

Manuel Argüelles, director general de Energía, confirma que la Generalitat revisará las zonas de protección de los suelos agrológicos. La intención del Consell es "adaptarlas igual que se hace con la reordenación del territorio para terreno industrial. Se trata de leer muchos informes jurídicos existentes e intentar poner un poco de sentido porque es cierto que hay determinados mapas que hablan de niveles agrológicos en base a estudios de salinidad o de determinados factores, pero que tienen muchísimos años. Hay terrenos abandonados y a lo mejor hoy en día han perdido ese valor agrológico", señala el director general de Energía. Algunos de los terrenos que lastran el desarrollo de parques renovables fueron catalogados hace cuarenta años. Sentido común El responsable de la Dirección General de Energía insiste en que "hay que poner un poco de sentido común sobre terrenos que están abandonados o incluso han perdido valor un tiempo después de haber obtenido un grado de protección alto". La catalogación que quiere revisar el Consell se centra en zonas de cultivo, no en áreas de gran protección medioambiental. Ley valenciana de renovables La Generalitat también considera que la legislación que regula el despliegue de renovables es deficiente por las tensiones entre PSPV y Compromís durante la pasada legislatura. La conselleria considera que la normativa es ambigua y da pie a diferentes interpretaciones. La idea es mejorarla para dar seguridad jurídica. "No se trata de hacer una normativa renovable sino de ir mejorando lo que existe en la actualidad. Hay ciertas partes de la ley valenciana de renovables que desde nuestra perspectiva no tienen demasiado sentido. Tanto en la lucha contra la especulación como en determinadas interpretaciones", aclara Argüelles. Normativa clara El director general de Energía incide en que la normativa debe ser clara. "Se trata de que no se tenga que interpretar nada. Que esté todo meridianamente claro y, sobre todo, técnicamente respaldado. Hay un sector extremadamente serio y potente en la Comunitat Valenciana que lo que quiere es que le dejen trabajar", añade Manuel Argüelles. El sector renovable valenciano está acelerando para tener conectados antes de un año y medio 57 parques fotovoltaicos y eólicos (la mayoría solares) con una inversión de más de 2.000 millones de euros. Desde el relevo del Consell a principios de julio, la Administración ha autorizado cerca de una decena de parques con una potencia conjunta de doscientos megavatios. Para ponerlo en contexto, hay que tener en cuenta que esas plantas representan la mitad de la potencia fotovoltaica que dispone actualmente la Comunitat Valenciana (400 megavatios). La Comunitat Valenciana tiene parques fotovoltaicos conectados a la red eléctrica con una potencia de 419 megavatios (MW), según datos de Unión Española Fotovoltaica(la patronal nacional). La cifra representa el 5 % de toda la potencia fotovoltaica española.Las plantas solares españolas tienen una potencia de 19.569 MW.En la Comunitat Valenciana se han conectado en los últimos cinco años parques con una potencia conjunta que no supera los 100MW. Unef subraya que la Comunitat Valenciana es una de las regiones que mayor consumo de energía hace y una de las que menos produce. Según datos de Red Eléctrica de España (Redeia), la Comunitat Valenciana produjo el 69 % de la energía que consumió en 2022. Además, la mitad de la producción procede de Cofrentes, que cerrará en 2030.