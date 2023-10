"Las mujeres no nos resignamos, no nos debemos resignar. No podemos esperar tres siglos para alcanzar nuestra meta y por eso trabajamos para acelerar el cambio”. Ese ha sido uno de los contundentes mensajes reivindicando la igualdad real que ha lanzado esta tarde la presidenta de la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP), Eva Blasco, durante su discurso pronunciado durante la apertura del acto de entrega de los premios de la entidad, que este año cumplen su decimosexta edición y que tienen como objetivo dar visibilidad a mujeres referentes de la sociedad.

En esta ocasión, ante casi medio millar de personas -entre las que han estado representantes de la Administración como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé o la consellera de Industria, Nuria Montes- que se han congregado en el hotel Las Arenas de València, Blasco ha querido destacar que aunque "es cierto que son muchos los logros alcanzados" en materia de igualdad, "todavía falta demasiado". En este sentido, la también presidenta de la patronal empresarial CEV en Valencia ha señalado que “este siglo XXI nos ha demostrado que no podemos ser sólo empresarias, directivas y profesionales, debemos ser algo más". Y por ello, ha reclamado que las mujeres deben tener siempre "un papel activo en nuestros entornos”. Alianza entre Caixa Popular y las mujeres empresarias valencianas "Acelerar la sociedad igualitaria" En esa visión de tener una mayor presencia y vinculándolo con EVAP, Blasco también ha remarcado que "la responsabilidad de liderar y formar parte de una de las asociaciones de empresarias, directivas y profesionales de referencia en España, nos confiere gran responsabilidad y nos obliga a no conformarnos y a continuar trabajando sin pausa y con prisa para garantizar los logros conquistados y para acelerar la sociedad igualitaria a la que aspiramos”. Asimismo, la presidenta de la asociación también ha destacado la labor de la entidad y sus miembros, trabajando "desde Valencia hacia el exterior mejorando nuestro pequeño escenario para transformar el mundo". Al respecto, ha enfatizado que "lo hacemos juntas, tejiendo una red que trasciende a EVAP y nos conecta con otras asociaciones de mujeres de España, de Europa y del mundo”. Empresarias, políticos y agentes sociales denuncian la brecha salarial Las premiadas Tras las palabras de Blasco ha sido el turno de reconocer a los méritos de las distintas mujeres galardonadas en cinco categorías diferentes que han recibido una ovación por parte de los asistentes. En concreto, el Premio a la Diversidad, ha sido concedido a la presidenta y cofundadora de Social Nest Foundation, Margarita Albors, mientras que el galardón a la Integridad lo ha recibido María Luisa Segoviano, jueza del Tribunal Constitucional. Por su parte, el premio a la Profesionalidad ha sido otorgado a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, mientras que la piloto de automovilismos valenciana -que corre además teniendo sordera bilateral profunda- Lydia Sempere ha sido galardonada con el Premio a la Joven Talento. Por último, Coral Ariño, neuropsicóloga clínica y forense, ha recibido el galardón Asociada EVAP.