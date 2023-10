Los grandes fondos frenan la inversión en activos inmobiliarios

Los grandes fondos han frenado la inversión en activos inmobiliarios ante la incertidumbre económica y la subida de tipos a pesar de que sigue habiendo una gran liquidez en el mercado. Las consultoras han constatado que en Valencia se han paralizado las operaciones en activos de más de veinte millones de euros. Mikel Echavarren, CEO de Colliers Internacional, señaló ayer en una jornada en el certamen Viva en Feria Valencia (antigua Urbe) que los inversores institucionales han reducido un 50 % los fondos que destinan a la compra de activos inmobiliarios en España y un 70 % en el resto de Europa. La jornada de ayer era normalmente el preludio de la feria inmobiliaria de València, pero este año se ha aplazado hasta 2024 (probablemente se celebrará dentro de doce meses).

Promotores y analistas coincidieron en las mesas sectoriales de la jornada en que a pesar de la subida de tipos de interés no van a bajar los precios de la vivienda de obra nueva como ocurrió en la crisis de 2008. Los expertos inciden en que la principal diferencia es que la demanda de pisos de obra nueva es muy superior a la oferta. Extranjeros con alto poder adquisitivo están detrás de ese tirón de la demanda que está manteniendo los precios. Un ejemplo es un edificio de Aedas en Quatre Carreres en el que la mitad de las viviendas han sido adquiridas por extranjeros, según reveló el promotor y dueño del grupo Ática, Vicente Llácer.

CaixaBank Research

Pedro Álvarez Ondina, gestor de planificación estratégica y estudios económicos de CaixaBank Research, reveló que la población extranjera en la Comunitat Valenciana va a crecer en un millón de personas en la próxima década y continuará tirando de la demanda. «El precio de la vivienda nueva sigue subiendo porque no hay oferta. No vemos una recesión en el mercado de la vivienda. Vemos una desaceleración este año y el que viene, pero no una caída de precio», insistió.

Demanda extranjera

El analista añadió que la demanda se está enfriando por la subida de tipos, pero la reducción de ventas no ha sido tan alta como se esperaba. Además, según Álvarez, la situación de la Comunitat Valenciana es mejor que la del resto de España por la demanda extranjera. «En Alicante las compras de extranjeros ya superan el 45 %», señaló.

Vivienda protegida

Por otro lado, los promotores valencianos reclamaron una nueva revisión del precio de la vivienda protegida a pesar de que la última fue aprobada en mayo tras más de una década sin tocar. El coste del metro cuadrado de la vivienda protegida estaba en mayo en 1.891 euros y el nuevo se ha fijado en 2.200 euros (lo que implica una subida de 34.250 euros en un piso de 90 metros).