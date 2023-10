La sostenibilidad en el entorno portuario admite diferentes aproximaciones ligadas a la escala del negocio. Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales de Trasmed y Grimaldi España, aportó una perspectiva global y atravesada por normativas a varios niveles. «No puede ser que cada administración gobierne de su forma particular», lamentó Pardo en referencia al solapamiento regulatorio que plantean la Organización Marítima Internacional, la Unión Europea con su paquete de políticas climáticas Fit for 55 e incluso autonomías como Cataluña, donde «se han atrevido a sacar una ley propia sobre emisiones».

Transmed transporta a más de un millón de pasajeros en dos años Este laberinto normativo implica un aumento de costes —impuestos desde Europa— que se aplica al tráfico marítimo pero no terrestre, algo que penaliza a las navieras más sostenibles, caso de Trasmed. «Nosotros en el Grupo Grimaldi apostamos por las autopistas del mar, esto significa sacar camiones de la carretera y llevarlos por vía marítima reduciendo las emisiones a nivel global, pero estos camiones pueden volver a la carretera porque tienen un incentivo económico para volver a la carretera. No ser capaces de armonizar las normativas hacen que en el reto de la descarbonización avancemos más lentos», insistió Pardo. También se detuvo el director de Relaciones Internacionales en el reto de los nuevos combustibles, argumentando que los actores implicados en el ecosistema portuario no tienen capacidad para impulsar una tecnología que debe «dar de comer» a toda la industria marítima. «Estamos hablando de hidrógeno, de metanol, de combustibles sintéticos y biocombustibles. Ninguno de ellos tiene la madurez suficiente y, en ese sentido, la legislación debe impulsar a los productores de combustibles alternativos para que la transición desde los fósiles sea mucho más rápida y eficiente». Seguidamente, Miguel Pardo mencionó algunos de los avances que su naviera ha ido implementando en aras de la sostenibilidad, como la instalación de baterías en sus barcos —como ya ocurre en los coches híbridos—; la navegación con placas solares para limitar la emisión de CO2 en los puertos de ciudades densamente pobladas y expuestas a la contaminación; o las conexiones de barco a puerto en los navíos de pasajeros y cada vez más frecuentemente en los buques con cargamento rodado. Asimismo, persiguiendo la eficiencia, el Grupo Grimaldi ha logrado optimizar la ruta de Sagunt a Salerno pasando por Palma de Mallorca, itinerario que supone una desviación mínima y permite cargar más cada barco con la consiguiente reducción en la huella de CO2. Por último, Pardo hizo hincapié en la importancia de invertir en la renovación de la flota de barcos para adaptarse a los nuevos estándares de sostenibilidad, algo que el Grupo Grimaldi ha realizado con sus buques de la clase ECO, que reducen en un 50 % las emisiones de la serie anterior. «La implementación de esta tecnología es importante, pero los barcos son activos muy caros y se cambian cada 20 años».