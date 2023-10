En un mundo donde la sostenibilidad ya no es una simple elección, sino el sendero ineludible hacia un futuro más próspero y equitativo, nos adentramos en la travesía de la responsabilidad empresarial y el compromiso ecológico. Exploramos un faro de liderazgo en sostenibilidad con dos figuras destacadas de Romeu: Gonzalo Sanz, CEO, y Alejandra Gimenez, Head of Sustainability (ESG). La empresa ha abrazado la premisa de que «la sostenibilidad no es una opción, es el camino» y destaca las estrategias innovadoras que están trazando para tratar de marcar la diferencia en la esfera empresarial.

La sostenibilidad denota un gran desafío para las organizaciones. En el 2022, Romeu lanza Agenda BeGreen, su estrategia de sostenibilidad, impulsando que la sostenibilidad no es una opción, sino que es el camino ¿Qué avances ha tenido la empresa sobre este punto? Gonzalo Sanz: Hemos dado importantes pasos este primer año después de su lanzamiento. En Romeu, la sostenibilidad ya no es opción y estamos construyendo un camino hacia una sostenibilidad social y responsable. Hemos asumido en todos los negocios que esta está en el nivel más alto posible de los objetivos organizacionales, apoyado por claros y ambiciosos KPI. Es decir, es trasversal en todo nuestro trabajo y, por lo tanto, al formar parte de ello, lo que generamos es un comportamiento orientado hacia el cumplimiento de estas metas. Además, hemos asignado recursos y atención para que sea uno de los pilares fundamentales de la estrategia de crecimiento del grupo como tal. Luego, a través de ese foco hemos desarrollado diferentes iniciativas en las distintas unidades de negocio. Está claro que la emergencia climática que estamos viviendo nos obliga a cambiar hábitos como consumidores y, a su vez, a las empresas les obliga a cambiar su propósito hacia una economía circular, abandonando la idea de economía lineal inclusiva, siempre teniendo en cuenta ese aspecto social en lo corporativo. Es fundamental que las organizaciones pasen de esa intención a la acción al seguir minimizando impactos. ¿Qué está haciendo Romeu para avanzar con esos objetivos hacia la sostenibilidad? Alejandra Giménez: Nosotros nos hemos basado nuestra Agenda BeGreen en cinco pilares con el objetivo de minimizar nuestros impactos sociales y medioambientales y dar valor a los grupos de interés. Actualmente tenemos varias iniciativas que se encuentran en marcha, pero me gustaría destacar algunas de ellas. Estamos participando en la cocreación con las distintas unidades de negocio para crear su propia hoja de ruta dentro de la nuestra y de esta manera poder garantizar que las acciones que generemos guarden relación con nuestros impactos, así como también con algunas instituciones en proyectos de I+D, ya que para avanzar en el camino de la sostenibilidad la innovación es una palanca clave; y seguimos realizando actividades de voluntariado con acciones de reforestación, limpieza de playas... entre otras cosas, este es uno de principales canales para la sensibilización medioambiental. A su vez, estamos trabajando muy abiertamente y de forma clara con los clientes. Es decir, estamos recibiendo más requerimientos por parte de nuestras fuerzas comerciales para trabajar en opciones que nos permitan reducir su huella de carbono. Luego, con nuestros proveedores estamos desarrollando alianzas que nos puedan aportar rapidez, en especial en la ejecución. También nos estamos orientando a estar muy cerca de las instituciones y de todas las acciones que estas vayan promoviendo y que de alguna forma nos ayuden a conseguir los objetivos que nos hemos marcado en nuestra agenda. Por último, los accionistas han sido sensibilizados aceptando una Agenda BeGrenn como uno de los ejes estratégicos para Romeu. Es un fantástico primer paso, y lo interesante es que hoy en día se habla mucho de cómo están conformadas las agendas de los CEO cuando hablamos de sostenibilidad, partiendo de que en sostenibilidad hablamos de esas famosas tres «C» de actuación: actuamos por cumplimiento, conveniencia o por convicción. De cara a los próximos años ¿qué retos tienen las organizaciones para poder integrar la sostenibilidad en la gestión del día a día? A.G.: Yo diría que el primer paso que tienen que dar las organizaciones, y más concretamente el top management de las compañías, es incorporar la agenda de sostenibilidad en su agenda estratégica. Eso va a conllevar la definición de unos objetivos claros, que son los que van a conducir el plan de los próximos años. Si esto no sucede, la agenda estratégica de sostenibilidad no dejará de ser nada más que una moda. En lugar de ser empresas líderes y conductoras, serán sólo seguidoras. Luego, los KPI, esos cuadros de mando tienen que ser tremendamente ambiciosos y muy alineados con lo que la compañía quiere, su posicionamiento en los mercados, su estrategia de crecimiento, su estrategia de innovación, siempre con la responsabilidad de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Si no medimos no podremos evaluar el impacto de la acciones. Es fundamental reflexionar sobre la cultura y los valores de las organizaciones. Hay que revisarlos e incorporar a todas esas culturas que nos han traído donde estamos, como también los valores que nos han traído con éxito. Este éxito debe ser medido por el grado de cumplimiento de la agenda estratégica sobre sostenibilidad que tengan. No se debe medir sobre otros parámetros mucho más tradicionales y cómodos, que casi siempre se centran en temas financieros, cuotas y mercados. Por último, hay que liderar los temas de sostenibilidad internamente en las compañías, pero también externamente con el entorno. Si al final mides que nadie te ha seguido, digamos que lo que has hecho habrá sido un fracaso. ¿Qué mensaje daríais para inspirar a todas las empresas y las personas a alcanzar ese camino hacia la sostenibilidad? G.S.: Definitivamente la sostenibilidad no es solo una responsabilidad, sino también una oportunidad para las empresas para generar un impacto positivo en el mundo. Este camino no es para lavar las culpas, ni para solamente cuidar el medio ambiente. Hay que ser socialmente justo, responsable con el ambiente y, por lo tanto, al final, económicamente viable. Yo veo en la sostenibilidad una parte esencial en la que apoyar nuestra agresiva estrategia de crecimiento e innovación. Entonces, diría que, efectivamente, hace un año hablamos de que no es una opción, es el camino, y ahora lo que diría es que es un camino urgente y sin marcha atrás.