Shein compra Missguided y afianza su expansión en base a adquisiciones

El gigante chino Shein está de compras. El crecimiento exponencial de la firma de moda de precios ultra bajos a escala internacional está transformándose y se plasma en la compra de firmas occidentales. Este lunes se ha conocido la compra en el Reino Unido de Missguided, propiedad de Frasers Group. No han trascendido cantidades. Los expertos alertan de la importancia de esta estrategia de internacionalización que parece cimentar la expansión futura frente la potencial amenaza de proteccionismos y nuevas competencias. Frasers conservará los empleados y las tiendas de la marca, que se incluirán dentro del grupo, mientras Shein deja la puerta abierta a nuevas operaciones para crecer.

Shein, de origen chino pero ya con sede en Singapur, ha intensificado su apuesta por el mercado británico para hacer frente a la competencia de Temu, del grupo Pinduoduo, una plataforma de comercio electrónico que ha replicado el modelo de Shein de vender productos baratos de fabricantes chinos a consumidores occidentales. Temu ha logrado en solo un año en EEUU una cuota similar a la de Shein.

Shein factura del orden de 23.000 millones de dólares. En la práctica, vende el doble que Inditex en internet pero factura la mitad. Es una idea de su capacidad y potencial. Y esa tendencia tiende a consolidarse. Las grandes firmas de moda encasillan a Shein entre las empresas tecnológicas más que en las de moda o textiles, pero eso no desvirtúa la competencia clara que tienen en muchas líneas de producto, especialmente en trajes de fiesta o bañadores, por ejemplo, donde Shein arrasa.

"Esta colaboración marca el comienzo de un nuevo formato de asociaciones para Shein, como parte de nuestro compromiso inquebrantable por satisfacer las necesidades de los clientes", dijo Donald Tang, presidente ejecutivo de Shein, mediante un comunicado. "Shein tiene como objetivo reavivar la marca Missguided, capitalizando su personalidad de marca e impulsando su crecimiento global a través de nuestro modelo de producción bajo demanda, nuestra experiencia en comercio electrónico y nuestro alcance global".

Replanteando estrategias

Al margen de las rimbombantes declaraciones del presidente de Shein, lo cierto es que su crecimiento exponencial ha obligado ya a las firmas del sector de la moda a replantear estrategias y posicionamiento comercial. Firmas nacidas en torno al concepto 'fast fashion' han evolucionado en los últimos años a niveles de calidad y precio superiores para distanciarse de los fabricantes chinos de moda a precios ultrabajos y propietarios de tecnologías logísticas de primer nivel. Shein ha reinventado el modelo de producción tradicional de la industria de la moda mediante un sistema de reposición rápido y tiradas ultracortas, que se adapta rápidamente gracias a la información que recibe en tiempo real para una producción bajo demanda. Al disponer de sus centros de decisión junto a las fábricas puede modificar diseños de manera rápida, mucho más rápidamente que las firmas europeas como Inditex, Mango, H&M, etc.

Los productos y colecciones de Missguided estarán disponibles para los 150 millones de usuarios globales de Shein como marca independiente a través de su web, así como en Missguided.com.

Shein también anunció hace poco la creación de una 'joint venture' con Forever 21, una marca de moda rápida muy popular entre los compradores de la Generación Z, que pretende ampliar su presencia en tiendas físicas. Sequoia Capital y General Atlantic son algunos de los grupos que han respaldado a Shein en la operación. Forever 21 está ubicado en más de 572 ubicaciones a nivel mundial y en línea. A principios de este mes, SHEIN organizó su primer pop-up dentro de Forever 21 en el centro comercial Ontario Mills (California), con más de 7.000 invitados.

Marcas, marcas, marcas

Forever 21 tiene una cartera de más de 50 marcas icónicas y de renombre mundial de estilo de vida, entretenimiento y medios. Con sede en la ciudad de Nueva York y oficinas en todo el mundo, Authentic (propietaria formal de Forever 21) conecta marcas con una red global de operadores, distribuidores y minoristas. Sus marcas generan más de 29.000 millones de dólares en ventas minoristas anuales a nivel mundial y tienen una amplia presencia minorista en 150 países, incluidas más de 12,800 tiendas independientes y shop-in-shops y 360.000 puntos de venta.

