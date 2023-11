"Desolador", "injusto" y "difícil de entender". Esas eran algunas de las valoraciones que hacía ayer a este diario Juan Motilla, presidente de Unió Gremial, después de que los nuevos presupuestos aprobados por el Consell de PP-Vox haya reducido hasta en un 40 % -en 200.000 euros- la partida destinada a esta patronal del comercio local, un recorte que golpeará sobre todo a sus casi 10.000 puntos de venta y más de 100 asociaciones en actividades como las floristerías, los hornos de pan o las agencias de viajes. "Se está dando la espalda al comercio", criticó el dirigente, que no quiso aventurar los motivos que cree que se esconden tras esta rebaja aunque serán las "asociaciones pequeñas las más perjudicadas".

El recorte se produce, además, después de que Unió Gremial lleve ocho años de buen trato desde la administración coincidiendo con el tiempo en que su exgerente, Natxo Costa, de Compromís, ha sido sucesivamente director general de Comercio y subsecretario de la conselleria de Economía Sostenible durante el Govern del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig.

En concreto, Motilla apuntó que con esta decisión la Generalitat "se ensaña" con los comercios a los que representa, ya que ese presupuesto va destinado a sufragar "las campañas" que realizan muchas asociaciones y negocios, sin las cuales "no podemos competir". "Más de 200 proyectos de comercio se van a ver perjudicados", enfatizó, antes de señalar que promociones como las de Navidad de estos establecimientos se van a quedar sin financiación.

Diferencias con otras entidades

Del mismo modo, Motilla también denunció que "no tiene sentido que se asigne a otra patronal lo mismo que el año pasado y nosotros tengamos un 40 % menos" en referencia a que la distribución de las cuentas del próximo año dentro de la conselleria que dirige Nuria Montes, que ha mantenido los 750.000 euros que recibe la patronal del pequeño y mediano comercio Confecomerç -englobada dentro de la CEV- mientras el medio millón que recibía Unió Gremial -que no pertenece a la CEV- se ha quedado en 300.000 euros. "Si se recorta a todos lo entendería, pero si es solo a nosotros no. Es un panorama desolador", concluyó.