La patronal catalana Foment del Treball ha realizado un llamamiento a los empresarios para que mejoren las condiciones laborales de sus empleados y les suban los salarios. La entidad presidida por Josep Sánchez Llibre ha presentado este miércoles un manifiesto titulado 'Buenos empleos, democracia, crecimiento y bienestar en el siglo XXI', en el que aboga por democratizar el "trabajo decente" como "legitimador del buen capitalismo y el sustento indispensable de la democracia parlamentaria".

Actualmente, el 16,5% de los trabajadores vive en riesgo de exclusión social pese a percibir un salario a final de mes, según los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida del INE.

El centro de estudios o 'think tank' de Foment ha exhibido este lunes su cara más social y ha llamado a revolverse contra "la notable desafección hacia el trabajo en el mundo occidental". No en vano, a cuatro de cada 10 ocupados les deprime su trabajo. Ese malestar que reconocen los patronos se sustenta, entre otros, en el hecho de que el poder adquisitivo de los catalanes lleve dos décadas estancado, mientras la productividad de los trabajadores ha aumentado un 12%.

Mirando más al corto plazo, la reciente crisis de precios ha provocado una de las mayores mordidas en el bolsillo de los trabajadores de las últimas décadas. Concretamente, en 2022 los asalariados experimentaron la mayor pérdida de poder adquisitivo desde 1985. Una situación que ha mejorado en el último año, hasta el punto de que en 2023 los datos de convenios colectivos renovados indican que los trabajadores empezarán a recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido.

No obstante, esa recuperación no está siendo plena y en Catalunya uno de cada cuatro trabajadores lleva al menos un año con el salario congelado. Sueldos pendientes de convenios colectivos bloqueados, alguno de los mismos los están negociando empresas o patronales adscritas a Foment del Treball, como el convenio agropecuario, donde el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, entre otros, no se pone de acuerdo con los sindicatos para actualizar unas tablas salariales con el sueldo mínimo desactualizado.

El 'think tank' de Foment considera indispensable dignificar y remunerar adecuadamente todas las actividades económicas, huyendo de concepciones como 'empleos de primera y empleos de segunda'. "Hemos olvidado rápidamente cómo la reciente pandemia nos mostró lo trascendental de muchos empleos que tendemos a minusvalorar, pese a que seguirán resultando indispensables, aun en un escenario de pleno apogeo de la inteligencia artificial", reza su manifiesto.

Más allá del crecimiento

"La única manera de reparar las fracturas sociales y de la democracia liberal es con buenos puestos de trabajo", ha declarado el vicepresidente del 'think tank', Jordi Alberich. "Hemos aprendido que el crecimiento económico, por si solo y por importante que sea, no es suficiente", ha añadido.

Los patronos invocan el diálogo social y que decisiones como la reducción de la jornada laboral máxima a la semana no se hagan unilateralmente, sino consensuada entre las partes. Si bien no aclaran si, en coherencia con esa persecución de un trabajo digno para todos, negociarán para tratar de llegar a un acuerdo.

Durante el próximo año y medio Foment del Treball organizará una serie de conferencias para diseccionar las claves de cómo debiere ser ese nuevo pacto social que invoca. "Sigue resultando indispensable un reparto más equitativo de la riqueza y una fiscalidad más justa y universal", reza el manifiesto.