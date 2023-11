El traslado de la sede social de CaixaBank a Valencia el 6 de octubre de 2017, junto a la del Sabadell a Alicante, fue el emblema de una fuga acelerada de grandes y medianas empresas que abandonaron Cataluña tras el ilegal referéndum de independencia del 1 del mismo mes. Seis años más tarde, el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno entre PSOE y Junts per Catalunya incluye una cláusula para "facilitar y promover" el regreso de todas esas mercantiles. Pese a su inclusión en dicho pacto, lo cierto es que el regreso es una decisión que compete a las propias compañías, tal como ha asegurado hoy el presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro: "Que las empresas vuelvan no es una decisión que pueda tomar el Gobierno. Depende única y exclusivamente de cada empresa". ¿Qué harán las dos más significativas?

CaixaBank respondió ayer a la pregunta con parquedad: "Sin comentarios". Pero la hemeroteca pone de relieve que no es fácil que vuelva. Desde un principio afirmó que su traslado a València no era temporal. En comparecencias públicas, tanto su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, han expresado de forma reiterada su voluntad de permanencia en la ciudad. Desde el Sabadell, la respuesta es muy similar: "Nuestra posición no ha cambiado". Y recuerdan la frase que ya pronunció el año pasado su presidente, Josep Oliu, al respecto: "No está sobre la mesa" el regreso a Barcelona.

Fuga de depósitos

Las dos entidades financieras salieron de Cataluña empujadas por la fuga de depósitos que padecieron -se estima que el conjunto de bancos y cajas catalanes padecieron una salida cercana a los 30.000 millones de euros en aquel momento- y la necesidad de ubicarse en territorios, como la Comunitat Valenciana, que ofrecían estabilidad política. Se trataba de dar seguridad a los clientes: pasara lo que pasara en Cataluña, sus ahorros estaban a salvo porque sus bancos tenían la sede social en territorio 'español'. La absorción del Banco de Valencia durante la crisis financiera fue determinante para CaixaBank en su decisión, al igual que pasó con el Sabadell y Alicante por su vinculación con la extinta CAM.

Claro que la sede social no es precisamente la panacea. Supone el pago de algunos impuestos, como el de actos jurídicos documentados -el de Sociedades es estatal-, y, en el caso de CaixaBank, la celebración en València de las juntas de accionistas, las reuniones del consejo de administración y las presentaciones de resultados trimestrales. Poco más. Lo importante en una entidad es la sede operativa y en dicho banco ahora esta se reparte entre Barcelona y Madrid. Otro factor a favor de que siga en València es la vinculación con esta ciudad de Bankia, la entidad intervenida en 2012 que fue absorbida por CaixaBank en 2021. Claro que, por contra, no hay que olvidar que el Estado mantiene una participación, derivada de Bankia, de casi el 18 % en CaixaBank y, por tanto, puede hacer oír su voz en el seno del banco.

Mediolanum e Idilia

Como ha quedado dicho, CaixaBank y Sabadell fueron el emblema de la fuga de empresas catalanas a la Comunitat Valenciana, una dinámica en la que también entraron Banco Mediolanum o Idilia Foods (Nocilla y Coca-Cao), y que han seguido en estos seis años otras 925 empresas, según datos aproximados del Colegio de Registradores.

Claro que dichas salidas se concentraron en los primeros tiempos. Por ejemplo, 279 en el último cuatrimestre de 2017, y 256 en todo 2018. Pero esos cambios de sede se vieron compensados con marchas de mercantiles valencianas a Cataluña, un dato global del que ayer carecía dicho colegio. Lo cierto es que el saldo fue muy positivo para la autonomía en aquel 2017: 234 empresas. Y la dinámica continuó durante un tiempo, aunque en 2020 el efecto 'procés' desapareció: salieron de Cataluña a la Comunitat Valenciana 79 y se marcharon de aquí hacia allí 90. Esto implica que se normalizó el trasiego. En el tercer trimestre de 2023 se ha producido un empate a 22 entre las dos autonomías.