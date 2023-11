El alza del alquiler se frena tras superar la barrera de los 1.500 euros en València

El coste del alquiler ha comenzado a frenarse en València tras romper la barrera de los 1.500 euros al mes y superar los 1.000 euros en el área metropolitana. Las inmobiliarias han constatado que cada vez es más difícil alquilar pisos por encima de los 1.500 euros. El sector atisba el tope de las alzas de los arrendamientos tras un año de «locos» en el que la capital del Túria ha liderado en España el incremento de las rentas con un incremento del 21,6 %, según datos de Idealista. El director de la cátedra del Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón, estima que como mucho las rentas pueden subir un 5 % (y llegar a los 1.575 euros), aunque advierte de que es complicado hacer una estimación por el aumento de la inmigración con alto poder adquisitivo.

El portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, Vicente Díez, recuerda que el mercado inmobiliario es cíclico. «En València estamos muy cerca del tope, sino hemos llegado ya. Pero hay que tener en cuenta que puede seguir subiendo en el área metropolitana», aclara. Los datos de Idealista, plataforma de referencia en el sector, apuntan a que el coste de los arrendamientos en la provincia de Valencia han superado este año su máximo histórico tras subir un 17,8 % en los últimos doce meses.

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana -Asicval- (que engloba a 300 agencias) advierte de que los propietarios no están actuando con lógica y se han sumado a la fiebre alcista con pisos que realmente no valen lo que están pidiendo. «Es muy complicado predecir cuánto pueden subir los alquileres. Las viviendas que están altas de precio cada vez cuesta más alquilarlas. Yo, cuando voy a una valoración, ya no sé ni qué decir. La gente entra en Idealista y quiere pedir 1.400 euros por pisos que no los valen», señala. Nora García explica que uno de los problemas es que el portal de anuncios Idealista no distingue entre alquileres temporales (que son para 11 meses como máximo y mucho más caros) y los arrendamientos tradicionales. «Las viviendas temporales son las que están contribuyendo a subir el precio. Los propietarios no quieren alquilar por menos de 1.200 euros al mes viviendas que no valen más de 800 euros. Esto está pasando en barrios como Ruzafa con pisos sin reformar que están en edificios antiguos», advierte la presidenta de Asicval.

Fernando Cos-Gayón cree que el final de las alzas está cerca porque los alquileres han llegado a un punto en el que las familias no pueden pagarlos. El coste del alquiler ha subida en València el doble que en el resto de España (un 21,6 % frente a un 9,4 % en el último año). El director del Observatorio de la Vivienda de la UPV destaca que la capital del Túria lidera la subida del alquiler en España por la llegada de trabajadores muy cualificados con sueldos altos y de inmigrantes con salarios más modestos que comparten vivienda. «València ha captado la atención de muchos extranjeros tras haber sido declarada la mejor ciudad para vivir por las revistas especializadas. Eso ha provocado la llegada de muchos nómadas digitales y trabajadores tecnológicos del centro de Europa», apunta.

El responsable de cátedra de la vivienda de la UPV se muestra preocupado por el posible incremento del fenómeno de la infravivienda. «Ya empiezan a aparecer tiendas de campaña en el viejo cauce y asentamientos de personas que viven en autocaravanas en la zona de El Saler. Esta falta de vivienda puede provocar en el futuro tensiones sociales como ya se empieza a ver en Orriols», advierte Cos-Gayón.

El alquiler está muy tensionado en València porque se ha desplomado la oferta de viviendas (un 31 % desde la entrada en vigor hace seis meses de la ley que da más derechos a los inquilinos) y la demanda es muy alta (doce interesados pugnan por cada piso que sale al mercado). Sin embargo, la mayoría «no está dispuesta a pagar 1.600 euros por un piso de dos habitaciones como piden los propietarios. Si hay subidas, será en pisos de calidad», sentencia Nora García.