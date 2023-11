La seguridad industrial va más allá de simples regulaciones y normativas; plantea preguntas fundamentales que afectan nuestra vida cotidiana pero, ¿qué significa, en realidad, garantizar la seguridad en instalaciones, equipos y lugares de trabajo? ¿Cómo influye en nuestra rutina, desde la tranquilidad de nuestros hogares hasta el entorno laboral donde pasamos gran parte de nuestras vidas? ¿Por qué es vital sensibilizarse y educarse en este campo que abarca un amplio abanico de áreas?

Precisamente, el objetivo del desayuno-coloquio sobre Seguridad Industrial organizado esta semana por el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunitat Valenciana (COGITICOVA), junto a INFORMACIÓN, fue explorar a fondo estas cuestiones y desentrañar la complejidad de la seguridad industrial: un tema que aunque, no lo parezca, nos afecta a todos sin excepción, desde empresas y trabajadores hasta consumidores y familias.

A través de las voces de expertos que forman parte del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial -y moderado por Carmen Lizán, jefa de sección en INFORMACIÓN- la jornada divulgativa sirvió para debatir sobre la relevancia y los desafíos que enfrenta esta materia, así como para dar a conocer los últimos proyectos e iniciativas que buscan garantizar la seguridad y la calidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y es que, la seguridad industrial no es solo un asunto de cumplimiento de normativas, sino un compromiso con el bienestar y la protección de las personas, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.

La Seguridad Industrial, un concepto muy amplio.

Cuando se habla de seguridad industrial, nos adentramos en un amplio terreno que va más allá de salvaguardar las instalaciones y equipos. Puede que el término «industrial» nos confunda, porque no es, ni mucho menos, tan solo una cuestión de grandes empresas: se trata de prevenir accidentes en el día a día de las personas a través de la revisión y mantenimiento de cualquier instalación.

Antonio Martínez-Canales Murcia, presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunitat Valenciana (COGITICOVA), abrió el encuentro explicando que este concepto «abarca la protección de personas, bienes y el medio ambiente en instalaciones industriales, comerciales y residenciales» y que «es fundamental para garantizar la seguridad de las personas y el entorno que les rodea, afectando a todos los aspectos de nuestras vidas». Además, añadió que no hay que confundir seguridad industrial con seguridad laboral «que, aunque son complementarias, esta última tiene su reglamentación específica» y se centra en el entorno del trabajo.

Divulgación y formación

Una de las conclusiones que se extrajeron del encuentro es que para estar realmente protegidos al usar servicios de empresas o instalaciones de cualquier tipo (hospitalarias, educativas, deportivas, hoteleras, de restauración...) debemos comenzar, como sociedad, a ser más exigentes con el cumplimiento de la normativa. Sin embargo, para llegar a ese punto, la población debe estar bien informada y existir un trabajo previo de sensibilización sobre la materia. Por eso, Inmaculada García Pardo, directora general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), subrayó la importancia de crear conciencia en seguridad industrial: «La CEV trabaja en estrecha colaboración con la Generalitat para diseñar campañas de concienciación, jornadas y congresos, además de realizar actividades de divulgación». Entre las iniciativas también destaca la creación de los Premios de Seguridad Industrial de la Comunidad Valenciana, que hace unos días celebró su tercera edición «para visibilizar ejemplos de empresas que lo están haciendo bien».

Antonio Martínez-Canales Murcia también mencionó varias iniciativas que se vienen haciendo desde el COGITICOVA, incluyendo jornadas divulgativas de seguridad industrial dirigidas a estudiantes de distintas Universidades de la Comunidad Valenciana, así como para Entidades de Gestión y Modernización de áreas industriales. Además, se refirió al Plan Agiliza de la conselleria de Innovación, Industria y Turismo y a la aplicación SI-CHECK, que permite a las empresas realizar un autodiagnóstico del estado de cumplimiento y mantenimiento de sus instalaciones.

En cuanto al papel de los medios de comunicación, García Pardo resaltó su importancia en la concienciación sobre seguridad industrial, y explicó que es necesario divulgar más información sobre buenas prácticas y modelos de empresas que cumplen con los estándares de seguridad. El presidente de la Asociación Valenciana de Entidades de Inspección (ASEIVAL), José Luis de la Rosa Marqueño, detalló en este punto que es fundamental que los mensajes que se trasladen a la población sobre seguridad industrial sean «en términos positivos». De la Rosa destacó también la importancia de la formación «para crear profesionales expertos en seguridad industrial a través de másteres, FP o titulaciones específicas», pero también la necesidad del aprendizaje desde los niveles más básicos, en colegios e institutos.

Los representantes de FEMPA, Jorge Ibáñez Andrés (presidente) y Luis Mascaró Capdevila, (director de Servicios Jurídicos y Asociaciones), quisieron poner en valor la formación profesional (FP) -y en concreto la FP Dual- en el campo de la seguridad industrial, algo que aplican desde la Escuela de FP de FEMPA y que permite a los estudiantes trabajar mientras estudian. Ambos coincidieron en que la FP no debería considerarse «como una opción para personas con menos capacidades», ya que ofrece tasas y oportunidades de empleo de prácticamente el 100%, «y es imprescindible para satisfacer la demanda tan alta de profesionales en el sector de la industria y el metal».

Instalación, mantenimiento e inspecciones

Jorge Ibáñez habló de la necesidad para FEMPA de contar con empresas instaladoras y mantenedoras habilitadas en seguridad industrial y afirmó que es esencial proporcionar a los trabajadores métodos de trabajo seguros «para que los clientes y consumidores perciban también esa seguridad», y que las empresas hagan por cumplir con los reglamentos.

Luis Mascaró, insistió en que todos los instaladores y mantenedores asociados a FEMPA deben cumplir con unos requisitos de formación y experiencia, así como contar con un seguro de responsabilidad civil. «Desde la Federación velamos porque todos los instaladores del mercado sean legales y oficiales. Uno de nuestros cometidos es luchar contra la economía sumergida, que en nuestro sector (el de la instalación y mantenimiento) está a la orden del día», señalaba.

Desde ASEIVAL, José Luis de la Rosa comentó que las inspecciones son esenciales para la seguridad industrial, destacando que las revisiones en la vida útil de las instalaciones garantizan su adecuado funcionamiento y la seguridad de las personas y el medio ambiente. «La labor de las entidades de inspección está regulada y nuestras inspecciones están dentro del reglamento de seguridad industrial, en un marco muy controlado. Eso no quiere decir que no se detecten fallos, que aunque suelen ser leves, no deberían de existir, porque hay departamentos de mantenimiento en las empresas para ello. «El objetivo final es que la seguridad forme parte de la cultura, que todo el mundo sepa que cualquier instalación debe pasar una revisión y que se facilite y agilice al máximo los trámites administrativos para la puesta en marcha de las mismas, colaborando entre las Administraciones locales y la Generalitat».

¿Qué sucede cuando la seguridad falla?

Cuando se producen fallos significativos en seguridad industrial que resultan en accidentes graves, Antonio Martínez-Canales Murcia incidió en que «una declaración responsable en manos de una persona no capacitada puede ocasionar grandes problemas». En estos casos, los organismos de control deben informar y actuar, y enfatizó la importancia de buscar las causas de los accidentes cuando ocurren para promover la prevención.

En cuanto al responsable de seguridad industrial en las empresas, Inmaculada García señaló que la introducción de esta figura es un grandísimo avance que demuestra la concienciación de una compañía, y recalcó que, desde el Plan Agiliza Industria se ha trabajado mucho para ofrecer una formación experta en este campo. «Todos estos responsables deben contar con una titulación específica en seguridad industrial».

Por su parte, Luis Mascaró, afirmó que esta figura es esencial para garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones; y José Luis de la Rosa incidió en que, «tenemos demasiada legislación en materia de seguridad de instalaciones y equipos y puede ser confuso. Por eso, se ha introducido al responsable de seguridad industrial. Hemos querido que hayan profesionales formados, y bien informados, para evitar el no cumplimiento de las normativas» . Además, agregó que las instalaciones que no cumplen con la normativa y reglamentos no están legalizadas, lo que significa que las pólizas de seguro no cubren los posibles accidentes.

Un ejercicio de transparencia, agilidad y simplificación Uno de los aspectos clave que se abordó durante el coloquio sobre seguridad industrial fue la importancia de la transparencia y el acceso a la información por parte de todas las partes interesadas. Por eso, a través del Plan Agiliza, la conselleria de Industria ha implementado medidas para hacer que la información relacionada con las instalaciones legalizadas por las empresas sea accesible al público a través de su sitio web. Esto no solo brinda una herramienta valiosa para las empresas, sino que también permite a los consumidores y ciudadanos comunes conocer más sobre la seguridad de las instalaciones que utilizan en su vida diaria. Cualquier persona, ya sea un consumidor, un instalador, un ingeniero, un proyectista o una empresa, puede acceder a esta información de manera directa a través de www.portalindustria.gva.es. Esto no solo fomenta la transparencia, sino que también permite a las personas consultar fuentes fiables y verificar si un instalador está habilitado y cumple con las regulaciones establecidas.



