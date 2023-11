Turquía y Egipto le ganan terreno a Canarias en invierno pese a la guerra en Gaza

La proximidad geográfica a la Franja de Gaza, donde Israel y Hamás libran una cruenta guerra, no afecta al sector turístico de los dos grandes destinos que compiten con Canarias en la temporada invernal: Turquía y Egipto. No al menos de momento. De hecho, las plazas para volar de aquí a marzo de 2024 a los destinos del Mar Rojo egipcio y a la región-balneario de Antalya, la meca otomana del turismo, se han incrementado la friolera de un 43% en relación con el mismo período de la temporada 2022-2023. La oferta de asientos para venir a las Islas desde los principales mercados emisores de turistas de Europa y Norteamérica también aumenta en términos interanuales, aunque lo hace muchísimo menos: solo un 4%. Es verdad que la oferta total de vuelos al Archipiélago sigue siendo muy superior a la programada para los grandes destinos turcos y egipcios, pero no es menos cierto que el notable crecimiento que experimenta de cara al próximo invierno permite que Ankara y El Cairo le coman terreno a Canarias.

Así lo pone de manifiesto el último informe de proyecciones de Mabrian Technologies, firma especializada en big data e inteligencia turística. El análisis de Mabrian abarca los cuatro grandes destinos o «macrorregiones vacacionales» que lideran el negocio mundial del turismo durante la temporada de invierno, que se ciñe en el estudio al período comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Pues bien, de esas cuatro «macrorregiones» –Caribe, Turquía y Egipto, Asia-Pacífico y Canarias–, las Islas son el destino para el que menos se incrementa la oferta de plazas aéreas. En la anterior temporada invernal, las aerolíneas pusieron en venta un total de 11,15 millones de asientos para viajar al Archipiélago, y para este año han sacado 11,62 millones, 470.000 más. El incremento es, exactamente, de un 4,2%, inferior al que experimenta la oferta de plazas para los otros tres macrodestinos invernales. Más bien muy inferior. CARIBE +15,1% Las compañías aéreas tienen programado para volar a los destinos turísticos del Caribe de aquí al 31 de marzo de 2024 un total de 13,82 millones de asientos, 1,81 millones más que en la temporada invernal 2022-2023. El incremento interanual es de un 15,1%.

CANARIAS +4,2% La programación de plazas aéreas para viajar a Canarias entre el 1 de noviembre y el próximo 31 de marzo llega a los 11,62 millones. Son unos 470.000 asientos más que en la anterior temporada de invierno, ‘solo’ un 4,2% más.

TURQUÍA-EGIPTO +43% Los destinos de Turquía y Egipto pasan de 3,16 a 4,51 millones de plazas, hasta un 43% más.

ASIA-PACÍFICO +16% Los principales núcleos turísticos de Asia-Pacífico cuentan con 1,75 millones de asientos programados, un 16,6% más.

El Caribe pasa de 12,01 a 13,82 millones de asientos, un crecimiento del 15% que consolida su liderato en el negocio turístico mundial gracias a la preeminencia que esta zona tiene para los estadounidenses. Canarias, con esos 11,62 millones de plazas, se mantiene en el segundo lugar de este particular ranking, si bien la distancia con los destinos del Caribe –Puerto Rico, Cuba, los mexicanos Holbox, Isla Mujeres, Cancún...– se agranda respecto de la anterior temporada invernal. Hace un año la diferencia en favor del Caribe era de apenas 860.000 plazas, mientras que la programación de las compañías aéreas para los próximos meses incluye 2,2 millones de asientos más para los destinos caribeños que para los canarios. Ya en tercer lugar aparecen Turquía y Egipto, con una oferta de 4,51 millones, 1,35 más que para la temporada 2022-2023 pese a la guerra en Gaza y la amenaza de una escalada del conflicto. La diferencia, en este caso en favor de Canarias, se ha reducido así de los 7,99 millones de plazas aéreas de hace un año a los actuales 7,11. Es decir, que Antalya y el Mar Rojo les han recortado a las Islas unos 880.000 asientos. Por último, para los destinos de Asia-Pacífico hay programados 1,75 millones de asientos, muchos menos que para el Archipiélago pero también con un mayor incremento –un 16,7% más–. En definitiva, lo malo es que «Canarias es la región que muestra un crecimiento más moderado con respecto al 2022», explican los analistas de Mabrian; pero lo bueno es que, «aun así, hablamos de valores un 14% por encima de la temporada 18-19», la última precovid. La razón del alza de la oferta para el Mediterráneo oriental está en que los potenciales turistas –a falta de lo que pueda ocurrir con el caos en Gaza– han recuperado la percepción de seguridad tras los actos terroristas de años anteriores. Eso por un lado; por otro están la mejora del destino y, claro, los precios. «Los precios más competitivos de su alojamiento están consiguiendo que los operadores los favorezcan esta temporada; asimismo, estos destinos han mejorado su infraestructura y con ello su imagen».