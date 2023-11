La business school ESIC celebró este pasado jueves su foro anual de empleo y emprendimiento con una asistencia masiva de estudiantes y empresas. Bajo la marca «Meet your future», el evento permitió a sus alumnos y exalumnos contactar con 83 empresas valencianas, nacionales e internacionales, radicadas en la C. Valenciana, y conocer las oportunidades de empleo que ofrecen en este momento.

La salida laboral es una de las fortalezas que singularizan a ESIC, un hecho diferencial. En estos momentos, la escuela de negocios alcanza a nivel nacional un 94,3 % de empleabilidad un año después de haber finalizado su periplo académico. Así lo explica Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional del campus de Valencia. «Para nosotros, este es el día grande en el que todo lo que hacemos y todo lo que trabajamos con nuestros alumnos se pone en valor. Todas las clases, la experiencia con la que vamos acompañándoles se concreta en este encuentro entre las empresas y el talento», resume.

Además de para concertar prácticas o fijar entrevistas de trabajo, el foro tiene una segunda dimensión. El contacto con los alumnos a través de diferentes talleres ayuda a perfilar habilidades ligadas al proceso de búsqueda de empleo. Desde aspectos tan básicos como hacer un buen currículum, hasta diseñar una estrategia efectiva en LinkedIn o crear un mapa mental de desarrollo profesional.

ESIC tiene una oferta amplia ligada al management, Márketing, Digital Business, Datos y Analítica de Negocio; también el ADE clásico o International Business. Y, por supuesto, posgrados, como Finanzas, Logística o Recursos Humanos, por la influencia del puerto, además de MBA.

Son las seis de la tarde, y el edificio de ESIC en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia es un hormiguero en torno a las mesas de las empresas. La escuela ha congregado una buena representación del modelo productivo valenciano. Con el sector agroalimentario, con firmas como Grefusa o Importaco; las renovables, como Power Electronics, o el automóvil, como PowerCo, la gigafactoría de Volkswagen.

Pero, ¿qué piden las empresas a los alumnos? Hoy, el concepto clave son las «soft skills», las habilidades blandas. Según explica la coordinadora del evento, «las empresas llevan ya cinco años diciéndonoslo». Diego Roig, analista de estrategia del dato del grupo tecnológico japonés NTT, lo confirma: «Buscamos talento alineado con las necesidades de mercado y con la cultura de la empresa. Trabajo en equipo, actitud, curiosidad, compromiso. El conocimiento técnico siempre es necesario. Pero lo que marca la diferencia entre una persona y otra son esas otras habilidades que son muy valoradas por la empresa».

"Soft skills"

Rosalía Jiménez, del equipo de captación de talento de la empresa de Fermax, comparte visión: «Del conocimiento técnico no podemos prescindir, sobre todo del digital, pero lo que buscamos en las personas es esa capacidad o ese ajuste con la cultura corporativa que tiene la empresa».

Durante toda la jornada, más de 800 alumnos han pasado por los pasillos y aulas del edificio, convertido en improvisado recinto ferial. ¿Y qué buscan ellos?: «Más que un salario alto, buscamos una buena experiencia que nos sirva de base para el futuro. Creo que es una muy buena oportunidad que no ofrecen todas las universidades», apunta Laura Peiró, graduada en International Business. Paula, a su lado, explica que las prácticas que consiguió en una empresa tecnológica le han permitido salir de su zona de confort: «No es un sector que yo hubiese escogido, pero el puesto me gustaba y me ha permitido aprender cosas nuevas».