El gran comercio confía en el ‘Black Friday’ para entrar a lo grande en la Navidad

No es exacta en este caso la expresión de que la alegría va por barrios, pero casi. El viernes se celebra el ‘Black Friday’, otra expresión del consumismo estadounidense exportada a medio mundo, y las expectativas de los comerciantes valencianos ante esta fecha que inaugura el gran período de compras de cada año son bien diferentes. Para las grandes firmas del sector se trata de una jornada esperanzadora que anticipa la ya muy cercana temporada de Navidad y Reyes, que es cuando el sector vive su particular agosto, mientras que el pequeño comercio se siente ajeno, porque, como dice el presidente de Unió Gremial, Juan Motilla, «no podemos competir ni en precio ni en catálogo», así que «no esperamos nada ni estamos en esa política». «Nuestros socios no lo celebran porque no somos partidarios del descuento», añade el dirigente de esta organización independiente de la patronal autonómica CEV. Las grandes empresas de distribución, por contra, auguran «una buena campaña».

El contexto tiene muchos matices y condicionantes. Por una parte, están los efectos del cambio climático, que han provocado, incluso en este mes de noviembre, unas temperaturas inusualmente elevadas. En consecuencia, muchos productos estacionales, como la ropa de invierno, no se han vendido en las cantidades de otros años, lo que implica que los comercios tienen stock de sobra. Por el otro está la coyuntura económica, que, «no brilla todo lo que nos dicen», según Rafael Torres, presidente de Confecomerç, la organización sectorial de pymes integrada en la CEV. Coyuntura El relato de Torres no es demasiado optimista, porque, según su análisis, «la gente tiene menos capacidad de gasto a resultas de la inflación, la reducción del ahorro acumulado y los elevados tipos de interés, que frenan compras como las de coches y casas o la reforma de viviendas». Por tanto, «la gente está gastando menos y eso se empieza a notar en todo, incluso en la alimentación. Se factura más por la inflación pero se vende menos producto». Se reponen menos electrodomésticos y muebles y también se está notando en las compras de productos para el hogar o el cuidado personal, como la ropa, por la llegada tardía del frío. A resultas de todo ello, el dirigente del pequeño comercio valenciano concluye que este sector «no espera una gran campaña» de ‘Black Friday’, una cita que, en su opinión, está «descafeinada» porque la política de descuentos se ha extendido a todo el año y además, en un principio, «era un día, luego un largo fin de semana con el Ciber Monday», que se celebra el lunes y está dedicado a las ventas por el canal digital, «y ahora ya hay comercios que lo extienden a toda la semana o incluso al mes de noviembre». Torres añade que, pese a todo, «quien tenga stock de producto de invierno lo sacará a buen precio, pero deberá valorar el comerciante si con esas ofertas gana o pierde dinero. Puede vender para paliar problemas de liquidez, pero tal vez no tenga rentabilidad». El presidente de Confecomerç añade que «habrá descuentos del 30 % y el 40 % pero en productos contados y como efecto llamada». Grandes empresas La visión desde las grandes empresas es bien distinta. El portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribuición (Anged) en la Comunitat Valenciana, Joaquín Cerveró, asegura que esta rama del comercio es «moderadamente optimista», después de que la ausencia de frío y la inflación provocaran que el inicio de la campaña otoño-invierno fuera «titubeante», aunque «se ha ido rectificando» desde mediados de octubre. En su opinión, el cliente «está expectante, de tal manera que puede ser una campaña hasta Navidad mejor que la de 2022, que ya fue buena». De ahí que considera que el ‘Black Friday’ será la «puerta de entrada» a lo grande al período más importante de ventas, que concluye con las rebajas de enero. También confía en que el sector recuperará las ventas que no se han efectuado por el calor. Por tanto, «será una campaña buena, con descuentos de en torno al 40 %», un porcentaje que dependerá del stock y de la oferta y la demanda y que será significativo en moda, confección y zapatería. La tecnología será el segundo grupo con más ventas, pero en este caso las ofertas serán de menor cuantía, «porque los márgenes comerciales son más ajustados» Cerveró niega que se vayan a poner descuentos con la intención de actuar como señuelo de cara a una clientela que luego se encontraría con pocos artículos rebajados, como apunta Torres, y recuerda que la legislación actual establece que «si pones que un descuento del 40 %, la mitad del producto que sale a la venta debe ser para esa oferta»