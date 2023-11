La alcaldesa de València, María José Catalá, parece haber tomado cartas en el asunto para evitar que la naviera MSC se marche de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València tras el bloqueo administrativo y judicial en la entrega de las parcelas para actividades empresariales de carga y descarga de mercancías. La primera edil del Cap i casal ha asegurado esta mañana que la licencia que "permitiría" a la citada multinacional, junto a su filial de servicios logísticos Medlog, mantener su inversión de 90 millones para la construcción de dos naves en la ZAL, expediente administrativo que podría estar listo "en dos o tres meses.

"Esta administración no va a tener parado ningún proyecto que genere inversión y empleo en esta ciudad", ha asegurado Catalá, quien ha añadido que ya han trasladado a MSC que van a hacer "legalmente todo lo posible" para evitar su marcha y eso significa, ha precisado, "tramitar esa licencia con absoluta normalidad". Catalá se ha pronunciado así tras participar en la Jornada Empresarial y Master Class Forbes X aniversario, a la que también ha asistido el director general de MSC España, Francisco Lorente, quien este lunes planteó que la compañía mantendría su inversión si la administración le da el 100 % de garantías y un plazo máximo de dos o tres meses para conceder la licencia.

En declaraciones a los periodistas este martes, Lorente, según informa Efe, ha aclarado que MSC no quiere generar ninguna polémica con lo planteado en la rueda de prensa del lunes, pues no son quien "para forzar, exigir ni pedir nada que no sea lo legítimo y lo lícito" y ha pedido que no se interpreten sus palabras como una forma de querer "tensar". Como se recordará, MSC tenía tomada la decisión de salirse de la ZAL por la demora que conllevaba, y recibió por parte del Ayuntamiento y la Generalitat "la sugerencia de tratar de permanecer vinculados al proyecto" puesto que existían mecanismos técnicos legales que, a lo mejor, podrían proveerles de la oportuna licencia".

Garantías que reclama la naviera

Sobre las garantías que reclama MSC, la alcaldesa ha explicado que cuando una administración da una licencia, "la persona que la ha solicitado tiene un aval", y ha precisado que no se puede "ralentizar más este proceso" por los numerosos recursos se han interpuesto en los últimos treinta años.

Por su parte, el exalcalde y concejal de Compromís de la ciudad, Joan Ribó, ha comentado a este respecto que dar licencia a una multinacional como MSC en "unos terrenos que son de huerta" incumpliría "lo que se está diciendo a nivel jurídico". En su opinión, "para dar la licencia a una multinacional como MSC incumpliría lo que se está diciendo a nivel jurídico".

Respecto a la ZAL, la portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha señalado que la situación en la que se encuentra es "fruto de la ruinosa gestión del PP" y de "aquellos años de desenfreno de los dirigentes" de esa formación. Gómez ha manifestado que la alcaldesa de València y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "viven de la crispación y la confrontación con el Gobierno de España porque no tienen ningún proyecto para los valencianos y las valencianas".