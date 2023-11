Consell y bodegueros exigen a la DO y al Gobierno a aprobar la marca 'Cava de Requena'

El conseller de Agricultura,Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, ha asegurado en declaraciones a Levante-EMV que la administración autonómica "está encantada de que el Tribunal Supremo haya desestimado la reclamación del consejo regulador de la Denominación de Origen (DO) Cava -con sede en Vilafranca del Penedès y controlada por bodegas catalanas- y que "por fin tenga una denominación específica como Cava de Requena". En ese sentido, la Generalitat espera que tanto la DO Cava como el Ministerio de Agricultura tomen cartas en el asunto y permitan aprobar "cuanto antes" la etiqueta 'Cava de Requena' para los espumosos que comercializan siete firmas valencianas.

Según Aguirre, quien garantiza que algún representantes de la conselleria asistirá a la próxima reunión del consejo regulador para solicitar que se agilicen los trámites del etiquetado, la decisión del Supremo "va a suponer un gran impulso para la comercialización del Cava de Requena. Estamos seguros que con la DO Cava de Requena aumentará sus ventas en estos próximos ejercicios". Tras una larga batalla judicial que se ha prolongado desde hace tres décadas, el conseller sostiene que "es hora de reconocer la DO Cava de Requena como lo que realmente es: la figura de calidad de los vinos más extraordinarios del mercado. Por fin, se le da el valor que se merece después de luchar tanto para que se le reconozca", ha destacado Aguirre. Requena ya tuvo que litigar en 1990 ante el Supremo para que, al delimitar la región del Cava como consecuencia del ingreso en la entonces denominada Comunidad Económica Europea, no se excluyera a la ciudad de Requena como región productora.

Requena ya tuvo que litigar en 1990 ante el Supremo para que, al delimitar la región del cava como consecuencia del ingreso en la entonces denominada Comunidad Económica Europea, no se excluyera a la ciudad de Requena como región productora.

Satisfacción en Requena

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena celebra que el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso que pretendía que la zona productora de Requena no fuera conocida con el nombre de 'Cava de Requena'. Además, las firmas valencianas de esta asociación, de las que forman parte Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Bodegas Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria y Unión Vinícola del Este, exigen que el citado consejo regulador reforme sus estatutos tras la resolución del Supremo y decida no recurrir al Tribunal Constitucional.

La presidenta de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Rebeca García, espera que el consejo regulador de la DO Cava "realice los cambios oportunos en el pliego de normativa de etiquetado para que 'Requena' sea el nombre de nuestra subzona". "Estas fiestas brindaremos más que nunca con Cava de Requena", aegura esta dirigente de la bodega Pago de Tharsis. Y es que, la industria vitivinícola ha encontrado un filón en el mundo del cava. La Comunitat Valenciana, cuando alcance su pleno rendimiento, contará con las 4.000 hectáreas de viñedo. Las bodegas de Requena adscritas a la DO Cava mantienen un potencial de crecimiento que les ha llevado a superar los 14 millones de botellas.

La copropietaria de Pago de Tharsis Ana Suria, en declaraciones a este diario, sostiene que la decisión del Supremo es una "maravilla" para las bodegas del cava de Requena, ya que "se trata una de decisión lógica que los tribunales se opusieran a las pretensiones de una consejo regulador que no tienen en consideración" la situación de las firmas valencianas. Suria destaca en "Requena es parte del consejo regulador de la DO del cava", advierte en referencia a una entidad con cuartel general en Vilafranca del Penedès. La directiva de esta bodega también sostiene que "todo el sector" de Requena se verá beneficiado por el uso del nombre en sus etiquetas, que todavía tardará unos meses en poder usarse.

Una etapa conflictiva

Por su parte, Dominio de la Vega espera acabar "una etapa que, si bien conflictiva, ha sido desarrollada con enorme respeto entre los miembros que componen el pleno de la DOP Cava y del que forma parte esta sociedad", asegura Fernando Medina, consejero delegado de esta bodega y representante de la asociación de elaboradores.

Según Medina, "la sentencia no debe alterar en ningún sentido el esfuerzo que todos los miembros del pleno están realizando en su objetivo de prestigiar y dar a conocer la importancia del nombre 'cava', identitario de un producto de enorme calidad; así como de su región productora fruto de un esfuerzo por zonificarla que persigue mejorar su imagen y prestigio". En esa línea, García destaca que "desde el primer momento solo hemos reclamado que se asignase un nombre a esta subzona que nos identificase y que sirviese al consumidor para conocer el origen del producto que está consumiendo".