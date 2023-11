Los viticultores valencianos confían en mejores precios y calidad con la marca Cava de Requena

Los productores valencianos de uva de cava, sector que agrupa a unos 3.000 agricultores de la comarca de Requena, también muestran su safisfacción tras la decisión del Tribunal Supremo, a través de una providencia dictada recientemente, de inadmitir el recurso del Consejo Regulador de la DOP Cava, con sede en Vilafranca del Penedès y del que forman parte casi 400 bodegas, en su mayoría catalanas, que pretendía que la zona productora de Requena no fuera conocida con el nombre de Cava de Requena. Además, confían en que es decisión contribuya a mejorar la calidad y los precios en origen de esta uva.

Según el viticultor Luis Javier Navarro, vicesecretario y responsable de la sectorial vitivinícola de la Unió Llauradora, se trata de una "resolución que va a favorecer el cava de Requena porque identifica mejor su producción". En su opinión, Requena produce un "espumoso de gran calidad y con mucha aceptación en el mercado". Además, destaca que la marca 'cava de Requena', que todavía está pendiente de usar en las etiquetas que llevan las botellas (todavía no lucirán esta Navidad) "podrá mejorar precios, la calidad y tendrá un impacto favorable para los productores" de una comarca que genera cada campaña unos 42 millones de kilogramos en sus cultivos extendidos por unas 4.000 hectáreas de estas tierras de interior de la Comunitat Valenciana.

El dirigente de la Unió Llauradora también sostiene que "incluso puede haber otros vinos blancos que se pueden ver beneficiados al dedicarse más producción de uva a cava de Requena y dejar espacio para otros vinos blancos", explica Navarro.

"Se hace justicia"

"Por fin se ha hecho justicia". Así se expresa la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) al valorar de manera "muy positiva que el Tribunal Supremo permita, de manera firme, el uso del nombre ‘Cava de Requena’ tal como ha venido defendiendo el conjunto del sector vitivinícola de la zona y la Generalitat Valenciana. AVA-Asaja había criticado a los representantes de la DO Cava por haber recurrido el fallo del TSJ de Madrid que dejaba en evidencia que el nombre ‘Cava de Requena’ no entraña confusión a los consumidores respecto a la DO Utiel-Requena, no en vano siempre ha habido una coexistencia pacífica entre ambas denominaciones.

La organización presidida por Cristóbal Aguado cuestiona si las bodegas catalanas se han movido por otras razones económicas o comerciales, ya que el cava valenciano está ganando prestigio entre los consumidores nacionales y europeos por su extraordinaria calidad: “No hemos entendido nunca el ‘yo solo’ de los catalanes. El egoísmo no lleva a ningún sitio, solo lleva a la confrontación”.

Pendientes del Supremo

La DO Cava se divide en cuatro zonas: 'Comtats de Barcelona', que engloba las subzonas de 'Valls d'Anoia-Foix' (Villafranca del Penedés), 'Serra del Mar', 'Conca del Gaia' (Tarragona), 'Serra de Prades' (Tarragona) y ' Pla de Ponent' (Lérida); la Zona del Valle del Ebro, subdividida en 'Alto Ebro' y 'Valle del Cierzo'; los 'Viñedos de Almendralejo' (Badajoz); y la jurídicamente aceptada 'Cava de Requena', aunque en la página web de la DO Cava aún se señala hoy ‘Zona de Levante’.

Desde el consejo regulador, que preside Javier Pagés, tan sólo de avienen a decir que "se estudiarán los pasos necesarios indicados por el Tribunal Supremo". Con todo, tampoco han descartado recurrir al Tribunal Constitucional.