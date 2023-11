La empresa valenciana Vicky Foods transformará sus desechos industriales en combustible renovable. La compañía agroalimentaria ha llegado a un acuerdo con Enagás y Genia Bioenergy (que tienen una empresa conjunta llamada The Green Vector) para convertir los residuos en biometano e inyectar el combustible verde a la red de gas natural. Enagás y Genia lanzaron hace diez meses la joint venture The Green Energy para impulsar la construcción de diez plantas de biogás en España con una inversión de 200 millones. Dos de las diez plantas (que no generan olores porque realizan el proceso en tanques estancos) estarán en Aielo de Malferit y Llíria.

Vicky Foods ha firmado un acuerdo de tratamiento de residuos con The Green Vector a 25 años. Las ventajas para Vicky Foods, según su CEO Rafael Juan, son “un precio estable y una gestión sostenible y asegurada a largo plazo de los residuos orgánicos, en un entorno donde los acuerdos suelen ser bianuales.” Vicky Foods es la primera gran empresa agroalimentaria de la Comunitat Valenciana que apuesta por la transformación de sus residuos industriales en biometano. Economía circular Con el acuerdo, Vicky Foods se suma a un proyecto de economía circular que le ayudará a alcanzar su objetivo de residuos cero, pues una parte significativa de los biorresiduos de sus centros de Valencia serán trasladados a las plantas de biometano que The Green Vector proyecta en Aielo y Llíria. En ellas, serán digeridos por la acción de bacterias anaerobias (que viven en ausencia de oxígeno) y transformados en biometano, que se inyectará en la red gasista. A la vez se obtendrá material fertilizante para la agricultura. Así se obtendrá de nuevo la materia prima de la industria alimentaria, en un ciclo perfecto de economía circular, según destacan Vicky Foods y The Green Vector. La planta de biometano de Aielo estará especializada en el tratamiento de los desechos de la industria agroalimentaria y la de Llíria en el de basura orgánica. Apuesta La Comunitat Valenciana está apostando con fuerza por los combustibles de origen renovable como sustitutos de gas natural. Los impulsores de plantas de biometano apuntan que el objetivo realista es que en 2030 este tipo de combustible represente un 20 % del consumo de gas natural de la Comunitat Valenciana. Genia Global también tiene en marcha otro proyecto (en este caso de la mano de Naturgy y también con Enagás) para conseguir en 2025 el gas renovable a partir de la paja de arroz de la Albufera. Sin olores Luis Iglesias, presidente de The Green Vector, apunta que el acuerdo con Vicky Foods contribuye a "garantizar el aprovisionamiento de residuos orgánicos para la producción de gas renovable en las plantas proyectadas". Gabriel Butler, fundador de Genia y vicepresidente de The Green Vector, subraya que el acuerdo supone un hito en el tratamiento sostenible de los residuos en la industria agroalimentaria. "El acuerdo da estabilidad en los costes de tratamiento. Es un acuerdo a 25 años que permite la descarbonización de los desechos al mejor precio. El tratamiento se hace en un circuito cerrado herméticamente por lo que no se generan olores y obtenemos un gas equivalente al gas natural", señala. Cada planta valenciana de The Green Vector tiene una capacidad de producción de 100 gigavatios hora al año, el equivalente el consumo de gas de 15.000 hogares.