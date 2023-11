Los promotores dejan caer la feria de la vivienda ante la falta de obra nueva

Los promotores han dado la espalda a la feria de la vivienda de Valencia ante la falta de negocio. Las empresas inmobiliarias están "repensando" el modelo tras la supresión del evento este año (solo se celebró una jornada inmobiliaria) y la exclusión del calendario de ferias comerciales del año que viene, que acaba de hacer público la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Los empresarios del sector han llegado a la conclusión de que no tiene sentido invertir en expositores cuando apenas disponen de obra nueva que ofrecer (por las restricciones de suelo) y tras constatar que "los contactos se generan a través de internet", según confiesa el directivo de una promotora valenciana. El responsable de la feria, Juan Valero, apunta que todavía están pensando qué hacer y deja la puerta abierta a que se pueda celebrar con otro formato.

"No lo tenemos claro"

La feria se llamaba Urbe y este año se renombró como Viva Salón de la Vivienda de Valencia. La última edición normal (la número 24) se celebró en octubre de 2022. El certamen anunció hace un mes, tras la ausencia de este año, que volvería el próximo ejercicio como "la mejor plataforma comercial" del sector inmobiliario de la Comunitat Valenciana y el "canal idóneo para establecer un contacto directo con el cliente que acude a la feria en busca de vivienda". Sin embargo, no está claro. Juan Valero (que además de presidente del certamen desde hace siete años es promotor) explica que estaban muy centrados en la venta de vivienda de obra nueva, pero "ahora los canales digitales de venta funcionan muy bien. Estamos en un periodo de reflexión. No lo tenemos claro. Barajamos abrir la feria a otras tendencias del sector como la inversión inmobiliaria con crowfounding (que consiste en la obtención de fondos a través de un elevado número de inversores) o la reforma de vivienda.

Falta de suelo

El problema de fondo es que la falta de suelo para construir, según lamenta Valero, ha provocado un gran descenso de proyectos y hay más demanda de obra nueva que oferta. En este contexto, una buena parte de los promotores considera absurdo invertir en promoción a través de una feria comercial. "En la asociación valenciana de promotores se ha hablado. El modelo de feria tradicional ha dejado de funcionar para el sector. A las últimas ferias no venían compradores porque no les hacía falta. La vivienda no es como un producto cerámico o textil que se puede tocar. Al final, en los expositores ofrecíamos la misma información que a través de internet. Para qué vas a ir como comprador si no te van a enseñar nada", apunta el directivo de una promotora.

Desplome de visados

Los proyectos visados por los Colegios de Arquitectos Técnicos se han desplomado en la capital del Túria un 20 % con respecto a antes de la pandemia. En el año 2019 se tramitó la construcción de 3.225 viviendas en València y el año pasado cayeron a 2.584, según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. En el conjunto de la Comunitat Valenciana las viviendas proyectadas pasaron de 14.195 en 2019 a 13.942 en 2022 (un 7 % menos).

Cátedra de la UPV

La cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València ha constatado que en 2023 se ha agravado la escasez de oferta de obra nueva. En concreto, ha caído un 10 % en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año pasado a pesar de la subida de precios (por el encarecimiento de los materiales) y el encarecimiento de las hipotecas.