"Ya era hora", dice Ana María. Esta madrileña suele bajar bastante a Murcia. "Siempre he tenido trasbordo y era un poco engorro", recalca esta viajera con su maleta en mano y a punto de coger el AVE 'low cost' dirección Madrid.

Este domingo por la mañana ha llegado el primer AVE low cost a Murcia: el 'Avlo'. Familias, jóvenes, personas mayores, en la estación del Carmen se cruzaban aquellos que acaban de llegar y los que se iban.

Soterrado, el largo y morado tren ha llegado antes de las 10 de la mañana. Paula, que iba con prisa, comenta un poco molesta que "han hecho caja". Al billete, que cuesta entre 7 y 9 euros, hay que sumarle un complemento de maleta. "Me han hecho facturarla" ha criticado.

Para Carmen, su experiencia ha sido "muy buena". Asegura que no ha notado diferencia con el de ida, que sí que era un ave normal. Viaja con su amiga Juana y las dos explican que ellas pagaron 9 euros por el billete porque cuando fueron a comprarlos ya no quedaban de los de 7 euros. Añaden que el suplemento por la maleta puede ir de los 10 a los 30 euros aproximadamente, pero eso no les supone un problema. "Te compensa", aseguran.

"Muy tranquilo, rápido y yo que fui a Madrid en bus, he notado la diferencia", señala Paloma. Ella es la primera vez que opta por el tren y valora que ha sido una experiencia muy cómoda. Marina y Jorge viajan en familia. Ellos sopesaron ir en coche, pero les salía como mejor opción el tren. Es el mismo caso de Arturo y María también han elegido el tren para ir a Madrid porque señalan que entrar con coche en la capital es complicado.