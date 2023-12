El “luxe” de viure de lloguer i a soles a València

El preu de l’habitatge s’ha posat en nivells prohibitius, fonamentalment per als qui manquen de recursos suficients. I residir de lloguer i a soles, en un estudi, és quasi un luxe a tot Espanya i, per descomptat, a València. Les dades publicades hui pel portal immobiliari Idealista així ho corroboren. El preu mitjà d’un estudi a València està, en estos moments, en 925 euros, un 147 % per damunt del que costa de mitjana una habitació en un pis compartit, que se situa en 375 euros.

Què entenem per estudi? Es tracta d’apartaments dissenyats principalment per a una sola persona o parelles sense fills. Estos habitatges es caracteritzen per comptar amb una única estada que integra la sala d’estar, el dormitori i la cuina en un sol ambient. La seua grandària va dels 20 als 40 metres quadrats.

Províncies

El preu d’esta mena de casa en la capital autonòmica és molt superior als 700 que es paguen de mitjana a Espanya, mentre que l’habitació compartida està lleugerament per davall dels 380 euros del conjunt del país. Les dades de València estan també per damunt dels de les altres províncies de la Comunitat, atés que, a Alacant, l’estudi costa al mes 750 euros, i l’habitació compartida, 340, mentre que, a Castelló, les quantitats en cada cas són 525 i 280 euros.

En un context en el qual la falta de sòl per a llançar ofertes i la caiguda de la demanda per l’alça dels tipus d’interés estan provocant un cert col·lapse en el mercat immobiliari de la ciutat, el cost dels apartaments de València és el tercer més elevat d’una capital de província espanyola, només per darrere dels 960 euros de Barcelona i els mil de Vitòria. Madrid, amb 850 euros, es troba per davall. No obstant això, quant a habitacions compartides, el Cap i Casal cau a la huitena posició i es veu superada per capitals com Santa Cruz de Tenerife, Palma, Màlaga, Madrid, Girona, Sant Sebastià, Bilbao i Barcelona, que té el preu més alt, amb 535 euros al mes.

Augments

D’altra banda, el portal esmentat constata en un comunicat que el preu d’un estudi a València ha experimentat un augment del 28 % respecte a l’any passat, mentre que el d’una habitació compartida ho ha fet en un 17 %. En tots dos casos, el percentatge està molt per damunt de la mitjana espanyola, amb un 12 % en el primer cas i un 9 % en el segon. L’alça dels apartaments a Alacant va ser del 33 %, i a Castelló, del 5 %, mentre que el de les habitacions va ser, respectivament, del 13 % i el 12 %.