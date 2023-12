Gran parte del conocimiento se genera en las universidades españolas, pero eso no significa que éste se traslade al sector empresarial de forma fluida. Son muchos los expertos que apunta que existe cierta desconexión entre ambos ámbitos. Para tender puentes de forma más directa y para animar a los estudiantes y doctorandos -son los que generan el conocimiento – a emprender, hace más de 30 años se creó IdeasUPV que en estas tres décadas ha fomentado la creación de más un millar de empresas.

Desde hace poco, al frente del organismo, se encuentra Alberto Conejero, el nuevo vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV. Levante-EMV ha charlado con él para conocer qué ideas de futuro tiene en mente y qué balance hace del presente año.

Antes de hablar de futuro, ¿qué balance hace de la actividad de este último año en el área de emprendimiento?

En el año 2022 celebramos nuestro 30 aniversario, por lo que nuestro reto en 2023 ha sido seguir aportando valor a la sociedad, siendo flexible a los constantes cambios y adaptándonos a las nuevas tendencias. En este sentido, hemos adaptado nuestras formaciones y eventos a estos cambios. Por ejemplo, hemos puesto en marcha del Diploma de Experto en Dirección Tecnológica (CTO) y hemos creado programas de formación en emprendimiento específica para doctorandos.

Por otro lado, IdeasUPV ha seguido presente en importantes ferias y congresos, como son 4YFN, del Mobile World Congress, en Barcelona; TNW València, impulsado por The Next Web y el Financial Times junto con l’Ajuntament de València; y Valencia Digital Summit. En este último caso, colaboramos con ellos organizando durante los días previos el concurso de ideas The Challenge VDS, que despertó el interés de más de 250 estudiantes universitarios.

Destacar también que, gracias a los acuerdos con entidades como Santander Universidades, l’Ajuntament de València y la Generalitat Valenciana, nuestro alumnado ha podido disfrutar de 15 becas de movilidad, tanto para trabajar por Europa como para estudiar un semestre en la Universidad de Berkeley en California; de formaciones en emprendimiento y concursos, con más de 17.000 euros repartidos en premios; así como de la participación en programas de mentoring.

Por último, destacar que este año estamos adaptando nuestro ecosistema StartUPV para facilitar que las empresas que forman parte de él puedan optar a más ayudas y subvenciones. En esta línea, puedo decir con orgullo que las startups de StartUPV han conseguido más de 170.000 euros de ayudas públicas a fondo perdido, y han destacado en foros como VDS, Valencia Startup Awards, e incluso en la revista Forbes, que ha incluido a Juan García, uno de los emprendedores de nuestro ecosistema, en la Lista Forbes de los 23 “changemakers” para 2023.

Y de cara al futuro, ¿qué proyectos le gustaría llevar adelante?

Decía Antoine de Saint Exupéry que para construir un barco no había que empezar por buscar una tripulación, cortar maderas o poner las velas, sino que había que crear en la gente anhelo de mar. En la UPV celebramos numerosos eventos y actividades extracurriculares, donde intentamos alimentar ese deseo de emprender. Además, mediante nuestro programa de Generación Espontánea, apoyamos las iniciativas de nuestros alumnos al margen de las aulas, bien sea participando en competiciones construyendo prototipos o creando grupos de interés en torno a un tema. De esta manera no sólo aprenden haciendo, sino que además les animamos a que lo hagan en contextos multidisciplinares y a que afronten desafíos globales.

Nuestra idea de futuro es promover que lo que han aprendido en estos proyectos les permita poder crear nuevas startups, de manera que sus sueños se puedan hacer realidad. Esto, además, debe ir de la mano del fomento del emprendimiento femenino, cuya brecha real existe, y desde la UPV seguiremos trabajando para contribuir a reducirla.

La base de IdeasUPV es el fomento del emprendimiento. ¿De qué modo se traslada toda su programación a este objetivo real?

Los servicios de IdeasUPV van dirigidos a toda la comunidad UPV, que incluye tanto al alumnado actual y profesorado como a todas aquellas personas tituladas aquí. Podríamos decir que el core de nuestro servicio es el asesoramiento gratuito y personalizado que se ofrece a todas aquellas personas vinculadas a la UPV con inquietudes emprendedoras.

Fomentamos el emprendimiento con la creación de jornadas y charlas divulgativas e inspiracionales, pero también con nuestra presencia en ferias dentro y fuera de la UPV, para tratar de llegar a todo el alumnado. Ofrecemos desde formaciones gratuitas básicas en emprendimiento hasta el Máster en Administración de Startups (MSA). Tenemos premios y concursos adaptados a todo tipo de perfiles. Por ejemplo, este año, con el concurso 2K23 hemos repartido 15.000 euros en premios a 12 ideas de negocio incipientes, y en los Premios IdeasUPV hemos premiado a ocho empresas apoyadas por el área, con un importe total de 30.000 euros. También organizamos, cada año, challenges, que son concursos donde se fomenta el trabajo en equipo, la cocreación, la resolución de retos y creación de soluciones a problemas reales de empresas, que tratan de fomentar la creación de equipos emprendedores multidisciplinares y altamente competitivos.

¿Cuál diría que es la principal ventaja o diferenciación de IdeasUPV frente a otros programas de emprendimiento?

La principal ventaja competitiva y diferenciación de IdeasUPV es que al estar dentro del marco de la UPV puede acceder a la tecnología que los investigadores, estudiantes, titulados y en general toda la Comunidad UPV generan y que se puede valorizar en forma de startups. IdeasUPV ha desarrollado una metodología que aborda con garantías de éxito este tipo de proyectos emprendedores logrando una óptima conversión de los mismos en startups de base tecnológica.

¿Tienen cuantificados el número de proyectos de emprendimiento surgidos desde la propia universidad?

Desde los inicios de la actividad en el año 1992 de lo que hoy es el área de emprendimiento IdeasUPV hasta la fecha se han creado alrededor de un millar de empresas. Tan solo en el año 2023 se han generado alrededor de 200 nuevos proyectos emprendedores y se han creado cerca de 20 nuevas startups.

Para entender estos datos hay que tener en cuenta que desde IdeasUPV se da apoyo a cientos de proyectos emprendedores anualmente, pero estos proyectos no siempre se convierten en realidad, algunos pivotan o reenfocan el modelo de negocio, otros se descartan por no tener viabilidad económica o incluso porque el equipo decide no seguir adelante. En otros casos, como los proyectos de base tecnológica, el tiempo de llegada al mercado es más lento, pero hay que seguir trabajándolos para poder conseguir que se materialicen en empresas viables a medio o largo plazo.

¿Tiene el alumnado de la UPV un espíritu emprendedor por naturaleza o muchos de ellos tienen reticencias sobre el emprendimiento? ¿Qué se puede hacer para eliminarlas?

Si analizamos los datos, de los cerca de 28.000 estudiantes de la UPV, apenas el 10% muestra interés en crear una empresa cuando accede a la universidad. Esto parecería indicar que el alumnado de la UPV es reticente a la hora de emprender, pero no es así, ya que si analizamos el panorama emprendedor valenciano vemos que la mayoría de startups están creadas por titulados de la UPV, lo que demuestra que el talento de esta universidad es clave a la hora de emprender.

Nuestra labor es promover el emprendimiento y seguir trabajando por eliminar estas reticencias que tiene el alumnado. Para ello, hace falta seguir trabajando en una educación emprendedora, en poner en valor casos reales surgidos de la UPV, y en llevar el emprendimiento a todo el campus, no sólo en las aulas.

Hay una idea que va calando y es que los estudiantes deben pensar en qué proyecto van a participar o desarrollar para mejorar su formación fuera de las aulas. Están rodeados de un montón de estudiantes como ellos con los mismos sueños e inquietudes, que en ningún otro lugar van a encontrar, y es la mejor ocasión que van a tener para empezar soñar con un proyecto propio que pueda generar impacto.

¿Considera que existe una correlación coherente entre el conocimiento generado en el sector académico y el desarrollo del tejido empresarial? ¿Qué se podría mejorar?

Existe una correlación entre el conocimiento generado en la Universidad y el desarrollo del tejido empresarial a través de la generación de ventajas competitivas duraderas para las empresas de la Comunidad Valenciana y resto de España. Estas hacen que las empresas que las adopten sean más rentables y se perpetúen en el tiempo creando una posición de privilegio frente al resto de empresas de la competencia. Los aspectos a mejorar son las conexiones entre la Universidad y la empresa, hemos de igualar las velocidades de ambos mundos para que el tejido empresarial pueda absorber el conocimiento generado en la Universidad y lanzarlo al mercado.

¿Qué ventajas competitivas considera que tiene la Comunitat Valenciana para convertirse en un hub tecnológico de referencia?

La Comunitat Valenciana cuenta con una serie de ventajas competitivas inherentes, como una ubicación estratégica, que facilita la conectividad con otras ciudades importantes y mercados internacionales. Pero, más allá de estas ventajas, contamos con un potente ecosistema universitario y de investigación, que sirven como fuente de talento y colaboración para las empresas tecnológicas; la presencia de clústeres o agrupaciones empresariales en sectores específicos, que fomenta la colaboración, la sinergia y el intercambio de conocimientos entre empresas del mismo sector y, sobre todo, un ecosistema emprendedor muy unido, donde los distintos agentes del ecosistema trabajan en colaboración para impulsar la región como un hub tecnológico y de innovación. La Comunidad Valenciana a través de la UPV es líder en conocimiento relacionado con la fotónica y nanofotónica esto le da una ventaja competitiva a la hora de ser un polo de atracción de todas las industrias vinculadas a este sector.