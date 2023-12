La revisión del Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) incorpora a la red básica europea, la marcada como "prioritaria", tramos del corredor mediterráneo que serán "infraestructuras estratégicas de la Comunitat Valenciana", como las conexiones ferroviarias del Puerto de Castelló, la conexión Alicante-San Isidro con el Aeropuerto de l'Altet, la estación intermodal de la Font de Sant Lluís en València y la de Sagunt.

Así lo han destacado este jueves la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el comisionado del Gobierno para el desarrollo del corredor mediterráneo en España, Josep Vicent Boira, y la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, en declaraciones a los medios, después de que la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea haya alcanzado un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para dar luz verde a la revisión del Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), fijando la finalización de la red básica para el año 2030.

"Podemos celebrar que el corredor mediterráneo está en el mapa de las redes transeuropeas de una forma completa y que, además, las obras estratégicas de la Comunitat Valenciana forman parte de esa red básica y eso sin duda es una gran noticia", ha señalado la delegada del Gobierno.

Bernabé ha puesto en valor la coordinación y esfuerzo del Gobierno y los eurodiputados del grupo socialista para "mejorar" el reglamento y ha celebrado que se haya aceptado la enmienda "donde se sitúan las obras principales que eran básicas y fundamentales para conseguir ese desarrollo adecuado del corredor mediterráneo".

El comisionado ha destacado que "hay toda una serie de mejoras que van a configurar un mapa logístico de transporte de mercancías y de transporte de pasajeros en la Comunitat Valenciana realmente potente para el futuro".

"Alicante, Elx y Castelló van a pasar a formar parte de la red transeuropea de transportes como nodos urbanos", "también la intermodal de Sagunt, la intermodal de Font de Sant Lluís, el puerto de Castellón que es también una infraestructura fundamental pasa a ser red básica, es decir primera división de las infraestructuras europeas", ha valorado.

En esa línea, Boira ha insistido en que "toda la provincia de Alicante en transporte de mercancías pasa también a la red básica, es decir a primera división también de las infraestructuras europeas, aparte de Alicante San Isidro para pasajeros".

Conexión con puertos y aeropuertos

La eurodiputada ha asegurado que "no puede haber una movilidad sostenible si no hay un transporte ferroviario potente que integre todas las redes y no puede haber una intermodalidad si no hay conexión a los puertos y aeropuertos".

También ha subrayado el trabajo realizado para que se aceptaran las dos enmiendas de su grupo entre las "más 2.000" presentadas sobre la propuesta inicial de la Comisión. "Esperemos que el PP se sume también en España a conseguir que los objetivos para mejorar los intereses económicos y la vida de las personas, porque no olvidemos que la movilidad es de personas y de bienes y necesitamos que esa revisión y ese reglamento haya sido realidad", ha comentado.

Finalización en 2030

Bernabé ha señalado que, con los más de 5.800 millones de euros que se han movilizado para el corredor mediterráneo y los más de 4.300 millones de euros ya licitados, "el corredor mediterráneo es una realidad imparable". Ha valorado que el reglamento marque "un hito temporal en el calendario que es básico para generar confianza y certidumbre" sobre la finalización de las obras en 2030.

En ese sentido, Boira ha afirmado que la aprobación del reglamento por parte de todos los Estados miembros supone una "garantía" porque se han "reafirmado" en el plazo de 2030. "Se ha creado un nuevo término intermedio que es 2040 para una red extendida pero el 2030 no se ha puesto en duda" y "hay un compromiso político por parte de todos los integrantes del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo de que en 2030 la red básica, que es la primera división, esté hecha", ha recalcado.

El comisionado cree sí se cumplirá el plazo de 2030. Ha hecho hincapié en que "estamos muy bien situados" y "el 80% del corredor mediterráneo está en obras".

Asimismo, la eurodiputada ha señalado que el nuevo reglamento pone "mucho énfasis" en resolver los cuellos de botella y "forzará" a Francia a resolver a tiempo el que existe en el sur del país galo.

Conexión con Ucrania

Por otro lado, Inmaculada Rodríguez-Piñero ha recordado que la propuesta inicial de la Comisión Europea terminaba a las puertas de Hungría cuando resultaba "fundamental" enlazar con Ucrania para ayudar a su reconstrucción.

Josep Vicent Boira ha explicado que "lo que se ha producido ahora es una mejora sustancial de ese corredor mediterráneo que nos enlaza con las dinámicas emergentes en toda Europa, tanto de interoperabilidad ferroviaria como de logística y transporte de pasajeros".

"Llegar hasta el corazón de Ucrania es un gran logro, teniendo en cuenta de dónde veníamos, de un mapa de futuro de las comunicaciones europeas en las que el corredor mediterráneo ni existía. La Coordinadora Europea del Corredor Mediterráneo también está muy contenta al respecto, porque era la posición que también defendía", ha indicado.

Boira ha señalado que el nuevo mapa supondrá "el único corredor transeuropeo que enlaza el sur con el norte o el suroeste con el noreste de toda Europa", con el que "se abre una nueva etapa para la logística y para el transporte de mercancías".

En opinión del comisionado, "había una especie de pulso entre los puertos del norte y del Mediterráneo en el futuro de la reconstrucción y de la integración de países como Ucrania y Moldova", ya que la unión con este país "va a ser una ventaja para los puertos mediterráneos". "El futuro es el transporte ferroportuario", ha asegurado.