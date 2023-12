La flota salva las exenciones al gasoil para la pesca en el último borrador de la OMC

El estallido de la pandemia de COVID, la guerra en Ucrania y las crisis de suministros asociadas traen de cabeza a la industria todavía hoy, agravado todo ello por otra guerra, en este caso en Gaza. La pesca, muy dependiente del combustible para trabajar, se vio seriamente afectada. De hecho, antes de que el coronavirus llegase a España, el precio del gasóleo marino del puerto de Vigo estaba en 0,418 euros/litro –en febrero de 2020–, mientras que a media de este mes cuesta un 56,9% más que hace casi tres años, hasta 0,652 euros/litro. Sin embargo, desde que la escalada de precios se inició, las armadoras han ido viendo con preocupación como los escasos apoyos que disfrutan en la materia –frente a los que perciben competidores de otros puntos del mundo– se vieron amenazados. Principalmente, por las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para limitar los subsidios a la pesca. En el histórico acuerdo del verano de 2022, las exenciones al gasóleo pesquero se salvaron de ser incluidas como una ayuda ilegal. Un logro que, si nada cambia, continuará intacto en el próximo pacto con el que se busca reforzar el acuerdo, que se espera para el próximo febrero.

La entidad supranacional prepara un nuevo texto para su debate en la Decimotercera Conferencia Ministerial (MC13), que tendrá lugar en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, entre el 26 y el 29 de febrero. Poco antes de Navidad, el presidente de las negociaciones centradas en la materia, el embajador de Islandia Einar Gunnarsson, distribuyó un nuevo borrador “sobre la reducción de las subvenciones que contribuyen al exceso de capacidad y a la sobrepesca”.

Según indicó, el documento se basa en las propuestas y deliberaciones de los miembros durante los últimos meses “y pretende contribuir a facilitar la intensificación de las negociaciones en enero”.

En su articulado, y tal y como adelanta Industrias Pesqueras, la flota comunitaria no vería afectada su actividad respecto a lo acordado por la OMC el año pasado. En especial, en el apartado clave de las exenciones fiscales al diésel pesquero, al no entrada en los subsidios indirectos al combustible y haciendo únicamente referencia a la necesidad de incrementar la transparencia de este tipo de apoyos. De hecho, este tipo de apoyos estuvieron siempre en las conversaciones, por la presión tanto de varios de los países miembro como de organizaciones medioambientalistas.

En lo demás, las principales novedades del borrador se centran en establecer una mayor vigilancia a los países que más ayudas dan a sus flotas, como puede ser China. Para ello, establece tres niveles en función de grupos de países. Por un lado, uno formado por los “20 mayores proveedores de subvenciones según las notificaciones de los miembros”, que estarían “sujetos al escrutinio más estricto”, ya que tendrían que demostrar que esos apoyos no afectan a la sostenibilidad de los recursos. Otro grupo es el formado “por los países menos adelantados y los países en desarrollo con una cuota global de capturas marinas no superior al 0,8%”, que estarían “excluidos de la prohibición básica de subvenciones” durante un periodo por determinar. Mientras, el último grupo sería el de los países que no entran en estas dos categorías y que tendrán que informar al resto de forma periódica de los apoyos a sus flotas.

“La disciplina básica debería conducir a una reducción significativa de las subvenciones que contribuyen al exceso de capacidad y la sobrepesca”, apuntó Einar Gunnarsson.

Para el embajador encargado de la negociación, los países “en un momento crítico para concluir con éxito la segunda oleada” de acuerdos sobre los subsidios pesqueros. “Espero que este nuevo borrador [...] ayude a salvar las diferencias que aún existen en sus posiciones, mientras iniciamos nuestro último esfuerzo para concluir las negociaciones a tiempo para la MC13”, añadió el islandés.