Es noticia Todas las medidas sociales anunciadas hoy por Pedro Sánchez

FERRMED presenta en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) el Informe Final del “Study of Traffic and Modal Shift optimisation in the EU” La sede de Valencia del COIICV ha sido el lugar elegido por FERRMED para presentar las conclusiones finales de este estudio sobre la optimización del tráfico intermodal en la Unión Europea. Para la realización del mismo han sido necesarios cuatro años de trabajo y más de 45.000 horas empleadas por parte de un equipo internacional de expertos que han analizado el tráfico logístico en más de 80.000 km de vías en toda la Unión Europea.