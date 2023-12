El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, está de acuerdo "en que se mantengan parte de las medidas para hacer frente al impacto de las guerras en Ucrania y Oriente Medio y la inflación, puesto que una supresión total del escudo social podría tener un impacto negativo en las rentas de los hogares". Con todo, el dirigente de la patronal autonómica sostieneque son "preocupantes" las consecuencias que pueda tener en el tejido productivo la retirada de la bajada de impuestos vinculados con la electricidad y el gas.

Además, Navarro sostiene que los empresarios "no están de acuerdo en que se prorroguen los gravámenes a las energéticas y a la banca. Creemos que son impuestos que no tienen sentido y, lo tanto, que no deben mantenerse", agrega.

Sindicatos: "medidas correctas"

La secretaria general de CC OO-PV, Ana García Alcolea, sostiene que el conjunto de medidas son "correctas", como las que afectan al transporte público, porque también ayudarán a reducir las emisiones de gases contaminantes de los vehículos privados, así como disminuir la siniestralidad laboral 'in itinere'. También alaba la decisión de evitar los deshaucios a personas vulnerables, así como el incremento del 3,8% en la revalorización de las pensiones.

Con todo, la dirigente sindical muestra sus dudas sobre la eficacia en la reducción del impuesto indirecto alos alimentos básicos "porque afectan a toda la población, tengan más o menos recursos económicos disponibles para gastar". Según García, "esa rebaja del IVA ha supuesto, en ocasiones, el encarecimiento de los alimentos para así aumentar el beneficio de algunas empresas". Además, lamenta que el Gobierno no ha escuchado las propuestas de los sindicatos, como la que apuntó en su día CC OO para aprobar ayudas a las personas más vulnerables ante la crisis inflacionistas

UGT y CC OO-PV destacan la prórroga del contrato de relevo

"Relajar algunas medidas"

Para el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, el mantenimiento de alguna de las medidas como el descuento en el transporte y la rebaja del IVA de los alimentos, así como el cambio en otras como la subida de impuestos para algunos suministros "reflejan un equilibrio entre el escudo social que se elaboró con el anterior paquete y la actual situación de bajada de inflación, que permite que se vayan relajando alguna de las medidas".

En su opinión, es "especialmente destacable la prórroga durante el 2024 del contrato de relevo, circunscrito exclusivamente a la industria manufacturera y a tareas que exijan esfuerzo físico".