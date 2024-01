La crisis geopolítica desatada en el mar Rojo incrementa los problemas en la recepción de suministros y componentes en una parte importante del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, así como en el envío de mercancías por parte de los sectores exportadores. Los ataques de los hutíes del Yemen a buques de mercancías que transitan en aguas del citado territorio de Oriente Medio, en represalia por la guerra en Gaza, ha obligado a grandes navieras a desviar o suspender la ruta de sus embarcaciones desde Asia hasta el canal de Suez, lo que genera grandes retrasos en el comercio exterior.

El sector cerámico y el de alimentación son los principales exportadores hacia el continente asiático. “El aumento de los tiempos de tránsito podrá afectar a la comercialización de productos perecederos (frutas y hortalizas), pues pueden no ser aceptables para el producto exportado”, asegura un informe realizado este martes por la Cámara de Comercio de València.

Mientras el Puerto de València se prepara para los efectos de las alteraciones en el tráfico marítimo internacional, la institución cameral presidida por José Vicente Morata advierte que también la industria del automóvil (con Ford Almussafes a la cabeza), así como su industria auxiliar, y la distribución de electrodomésticos, textil-confección y calzado, pueden ver alterados sus planes de fabricación por los problemas en las cadenas de suministros.

Importaciones

Respecto a las importaciones valencianas, hay que tener en cuentra que una tercera parte de las compras procedentes de Asia son combustibles, procedentes de Oriente Medio. Otra tercera parte son materias primas y productos semimanufacturados (metales y sus manufacturas, vidrio, productos químicos, abonos, caucho, cereales, etc.), que forman parte de la cadena de suministros de las empresas valencianas. Y una cuarta parte son alimentación y bienes de consumo (muebles, textil-hogar y artículos deportivos, entre otros), explica el citado informe de Cámara València.

Las empresas valencianas también sufrirán de lleno el incremento de costes del comercio exterior por la subida de los fletes del transporte marítimo. Además de MSC, que ha subido el precio del contenedor (de cuarenta pies o doce metros de largo) de importación entre Asia y Valencia a 7.100 dólares, un 40% más; CMA CGM ha anunciado que a partir del 15 de enero duplicará sus tarifas al pasar de 3.000 a 6.000 euros por contenedor.

Alegando "graves trastornos operativos", Maersk también ha informada de que aplicará costes adicionales asociados al viaje más largo desde Asia. Los precios de los envíos al Mediterráneo oriental, el Adriático, el mar Negro y Siria también han subido de manera considerable.

Incremento de tráficos

Desde esta semana, Valenciaport ha asegurado que prevé para "próximos días incrementos de tráficos de contenedores de transbordo de navieras transoceánicas, ya que los barcos de estas empresas que hasta ahora atravesaban el Mediterráneo realizando diversas operaciones de carga y descarga van a concentrar operaciones en València, para distribuir desde Valenciaport al resto del Mediterráneo".

"Con esta operativa, se trataría de compensar los retrasos de hasta 12 días que supone bordear Africa, en lugar de pasar por Suez", ha detallado la APV, que asegura estar en "contacto permanente con las primeras navieras del mundo para ser lo más eficientes al servicio del comercio exterior" y ajustar servicios portuarios a las necesidades que se puedan presentar.

El calzado provincial, que en los primeros diez meses de 2023 había realizado compras por valor de 564 millones de euros en este continente, ha sido uno de los sectores que primero ha notado los efectos negativos. La presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, destaca que “ya nos estamos encontrando con veinte días o más de retraso en el transporte como consecuencia del rodeo que están teniendo que realizar los buques, lo que supone un grave problema para un sector como el nuestro, vinculado a la moda, en el que el cumplimiento de los plazos de entrega es imprescindible”. A ello se le suma el aumento de los costes que, añade Cano, “puede provocar problemas en las reposiciones, así como en las próximas colecciones que se lancen al mercado, dado que las empresas lo tendrán muy complicado para fijar los precios”.

Industrias manufactureras

En términos muy parecidos se expresa el presidente de la Asociación Española de Componentes de Calzado (AEC), Manuel Román, quien destaca que el sector ya está afrontando subidas más que significativas de los precios, y que de cara a las próximas semanas no hay tarifas fijadas, lo que en su opinión, “anticipa incrementos mucho más significativos que los que hemos tenido hasta el momento”.

La incidencia sobre el sector del plástico, por otro lado, no está siendo de momento tan acusada, pero por el simple hecho de que las empresas no han tenido tanta actividad coincidiendo con las fechas navideñas. No obstante, el director de la patronal Ibiae, Héctor Torrente, esta convencido de que “los retrasos y los aumentos de costes van a llegar tan pronto las compañías tengan que empezar a reponer la materia prima, cosa que va a suceder enapenas una o dos semanas”.

La mayor parte de los productos que importa el calzado desde China son Materias primas, aunque también hay producto acabado. Lo mismo que ocurre en el textil, otro de los sectores que ya está sufriendo de forma intensa lo que está sucediendo en el mar Rojo. Así lo señala el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, quien destaca que el precio de los contenedores se ha llegado a multiplicar por cuatro, hasta situarse en los 6.500 dólares. “Hay mucha preocupación -asevera-, no solo por lo que eso implica a nivel de costes imprevistos, sino también por el impacto que los retrasos pueden acabar generando en las cadenas de producción”.

Juguetes

Algo parecido ocurre en el sector juguetero, que en la actualidad, una vez superada la campaña de Reyes, se encuentra inmerso en un periodo de inactividad, a la espera de la llegada de las principales ferias. Con todo, el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, reconoce que hay preocupación. “Vamos a ver qué es lo que nos encontramos cuando las empresas retomen la producción”, enfatiza.