El fundador y consejero delegado de Gedesco, Antonio Aynat, asegura que, según la documentación a la que ha tenido acceso su equipo jurídico, el exconseller Máximo Buch y su socio Ernesto Bernia reconocen que sólo poseían el 10% de Stator, donde eran meros gestores de la propiedad real. "También reconocen -según Aynat- que la gestión de Stator ha sido transparente, que ha contado con el conocimiento del fondo de inversión JZI, que ha intervenido en la mayoría de operaciones y que en ningún caso ha resultado perjudicado económicamente".

Igualmente al salir a la luz el acuerdo y no servir éste ya a JZI para mantener la demanda de Nueva York, desisten de ella. "No nos cabe duda de que al final la justicia pondrá a cada uno en su sitio en este intento de asalto a Gedesco, la mayor financiera no bancaria de España, valorada en su día por el Banco Santander en 1.000 millones de euros”, ha declarado Antonio Aynat.

El fundador de Gedesco se pronuncia así tras conocerse las informaciones aparecidas en los últimos meses y que han desmontado el acuerdo de diciembre de 2022 por el que JZI consiguió que Buch y Bernia declararan a su favor a cambio de no ejercitar acciones penales contra los dos por los presuntos delitos de estafa cometidos, además de ofrecerles beneficios en la venta de Stator. Ahora JZI ha decidido retirar los testimonios de Buch y Bernia de la demanda interpuesta en Nueva York contra los fundadores de Gedesco.

Esta batalla legal por el control de Gedesco se inició en abril de 2022, momento en que los socios americanos de la financiera valenciana, JZI, demandaron a sus representantes en Europa y a la sociedad Stator. La demanda de JZI la presentaron con otro grupo empresarial americano (Euromicrocap Fund-B L.P). Pero estos últimos, al ver la documentación de Gedesco, entendieron que la demanda no tiene base alguna y desisten de ella, dejando sólo al grupo JZI.

Acciones judiciales

Estas mismas fuentes indican que el grupo inversor americano temió la desestimación o archivo de sus acciones judiciales, lo que los convirtió en blanco de reclamaciones de los dueños de los fondos que gestionaban por importes cercanos a los 1.000 millones de dólares. Entonces, según fuentes próximas a Aynat, comenzaron una arriesgada estrategia, convenciendo entonces a dos de los demandados, Buch y Bernia, para que hicieran unas declaraciones notariales asegurando que lo que dice JZI en la demanda es cierto a cambio de inmunidad para ellos, perdón de algunas deslealtades y posibilidad de hacerse con Stator sin aportar pago alguno.

En total, según las citadas fuentes, se podría cuantificar el pago que recibirían en 30 millones de euros. La intención de JZI era usar estas declaraciones en todas las acciones judiciales posibles, tanto en Nueva York como en España.

Máximo Buch y Ernesto Bernia accedieron y firmaron con JZI un «Acuerdo Transaccional con Liquidación» fechado el día 1 de diciembre de 2022 que básicamente consiste en que estos deberían hacer unas declaraciones notariales según les dicten directivos de JZI y, a cambio, los americanos desistirán de ellos en la demanda de Nueva York, no reclamándoles nada y, además, les facilitarán que se queden, a coste cero, con Stator, perdonándoles también que se hubieran quedado con el 46% de Faus International Flooring, lo que habían hecho el 28 de octubre de 2022 de forma irregular.