Glovo ultima el cierre de parte de su red de supermercados 'fantasma' y 100 despidos

La empresa de reparto a domicilio Glovo está ultimando el cierre de parte de su red supermercados 'fantasma' en España. Una reestructuración que se cobrará el despidos de alrededor de 100 empleados, según explican a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, fuentes conocedoras. Los almacénes de Barcelona y Madrid no se verán afectados. Glovo dispone de una red de centros logísticos ubicados en zonas estratégicas de las grandes ciudades españolas, en los que almacenaba productos de compra para luego entregarlos en un breve lapso de tiempo a personas que realicen la compra desde casa a través de su aplicación. Los compradores no pueden acceder físicamente a dichos supermercados, sino que solo están habilitados para compra 'on line'.

Ahora, ante los problemas de rentabilidad que generaba esta división del negocio, la compañía de las mochilas amarillas ha decidid echar el cierre en parte de su operativa. Concretamente está previsto que cierren los supermercados 'fantasma' en Bilbao, Pamplona, Tenerife, Las Palmas, Alicante y Granada. Por el contrario, seguirán operativos los de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, según confirman a preguntas de este medio fuentes de la compañía. Primera multa a Glovo por incumplir la ley Rider, que reserva hasta 400 millones para sanciones "Ante el difícil acceso a capital e inversión y tras la evolución insuficiente del volumen de negocio registrado en los últimos meses, nos hemos visto obligados a dejar de operar Super Glovo en algunas ciudades", afirman desde Glovo. El actual contexto de encarecimiento de la cesta de la compra reduce todavía más el atractivo del negocio de los supermercados fantasma. Un negocio poco o nada rentable La firma fundada por Óscar Pierre y actualmente propiedad del gigante alemán Delivery Hero recorta gran parte de su línea de negocio dedicada a la entrega ultrarrápida de suministros, un nicho del que se había quedado prácticamente sola debido a la retirada de sus grandes competidores, que no veían rentabilidad en dicho negocio, como, por ejemplo, Gorillas o Getir. Este último, que a su vez absorbió previamente la operativa española de Gorillas, cerró este pasado verano sus tiendas, despidió a sus 1.560 repartidores y abandonó España. Fuentes presentes en las negociaciones explican a El Periódico de Cataluña que la empresa ha reunido esta semana a los trabajadores para comunicarles el cierre de parte de su operativa y el despido de un centenar de empleados. Y es que a diferencia de la gran mayoría de sus repartidores que llevan comida de restaurantes a domicilios, que operan como autónomos, el personal de los supermercados son asalariados. Un modelo laboral que no está en entredicho y que habilita a los repartidores de dicha división vacaciones pagadas, cursos de prevención de riesgos laborales, protocolos específicos cuando llueve de manera torrencial o nieva, cobertura en caso de bajas por incapacidad temporal y otros. Los gigantes del 'delivery' están teniendo serios problemas para hacer rentable el negocio de las entregas ultrarrápidas de suministros a domicilio. Si bien hace un par de años, pandemia mediante, vieron atisbos de viabilidad, la disminución de las compras telemáticas no ha jugado a su favor. Tampoco el encarecimiento generalizado de tipos de interés, que ha empujado a gran parte del sector tecnológico a acelerar sus planes de rentabilidad y números verdes. En ese lógica, Glovo ya aplicó el año pasado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a unos 150 empleados de sus oficinas de Barcelona y Madrid, con el fin de recortar gastos y acercarse a sus primeros beneficios.