La nueva política industrial del Consell reforzará los clústeres

La nueva política industrial del Consell que lidera Carlos Mazón reforzará los clústeres para mejorar la competitividad de las empresas valencianas. La Generalitat busca replicar el modelo de éxito de países como Italia, Alemania, Francia o regiones como Cataluña y el País Vasco donde las agrupaciones industriales colaboran entre sí y cuentan con el apoyo de universidades o institutos tecnológicos (como ya ocurre en la Comunitat Valenciana con los institutos tecnológicos, creados en los años ochenta del siglo pasado). La Generalitat quiere aprovechar al máximo las sinergias en sectores como la automoción, el textil, el juguete, el plástico o el calzado.

Felipe Carrasco (secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo) anunció ayer que el refuerzo de los clústeres valencianos forma parte del plan de reindustrialización de la Comunitat Valenciana y que pasa por incrementar la competitividad de la industria con la mejora de su productividad. El aspecto clave para ese incremento de productividad, señaló el secretario autonómico, es el tamaño de las empresas. "Necesitamos políticas (industriales) que mejoren el crecimiento en volumen y una herramienta muy potente es el desarrollo de los clústeres. Es algo que lleva años haciéndose en Europa", señaló.

Políticas concretas de apoyo

El secretario autonómico de Industria recordó que ya hay territorios (como Ibi con el juguete) donde se han desarrollado de forma natural clústeres. "Pero una cosa es que existan clústeres y otra que haya una política de clústeres con acciones concretas. Cataluña lleva treinta años de política de clústeres", advirtió Carrasco. En este sentido, anunció "la inminente convocatoria de una línea de ayudas destinadas a empresas de la Comunitat Valenciana para mejorar su competivividad. Estas ayudas irán destinadas a reforzar aquellos aspectos que sean necesarios en cada sector como, por ejemplo, el desarrollo tecnológico o el nivel de internacional".

Ayudas directas

El Consell considera que los clústeres necesitan ayudas directas para generar más sinergias ya que aunque las empresas "no ganan tamaño, sí actúan como si lo tuvieran". La Generalitat no tiene intención de crear clústeres que no existen de manera artificial y se va a centrar en los que de forma natural llevan años operando. "Vamos a potenciar los que hay con herramientas para que tengan una mayor coordinación. Vamos a designar ayudas para ayudar a la maduración de esas agrupaciones de empresas", indicó.

"Para elaborar estas ayudas, el Gobierno valenciano ha escuchado a las diferentes asociaciones empresariales y agentes sociales para apoyar en aquello que necesitan y más falta hace. Se trata de que dispongan de una serie de medios externos pero que fortalezcan su competitividad", añadió el representante de la Conselleria de Industria a cuyo frente está Nuria Montes.

Carrasco insistió en que el Consell se ha alineado con las políticas de la Comisión Europea que apoya la dinamización industrial a través de los clústeres con fondos de la Unión Europea. "Gracias a este marco, las pymes valencianas serán más competitivas", señaló.