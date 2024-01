Lleva más de 8 años al frente de la institución. ¿En que ha cambiado la actividad en estos años?

A finales de 2023 celebramos nuestro 25 aniversario en el mejor momento. Pero en estos ocho años sí ha habido un poco de altibajos, porque la covid de repente lo paralizó todo y no sabíamos cómo iba a a evolucionar el mercado de reuniones. Se llegó a decir que iban a desaparecer las relaciones personales y que iba a transformarse todo en congresos virtuales. Pero todo lo contrario. Desde 2022, ha cogido mucha más fuerza la celebración de congresos, que es nuestra actividad mayoritaria. Tenemos una muy buena reputación y eso ha hecho que cada vez nos consolidemos más como edificio referente.

¿A qué se debe esta posición?

Por un lado, a la experiencia del equipo. Y luego también a que llevamos varios años seguidos invirtiendo. Hubo un periodo, que es cuando yo cojo la dirección del Palacio, donde llevábamos sin invertir mucho tiempo. De un palacio de congresos lo que se espera es que sea un edificio puntero, con un elevado nivel de tecnología. Desde 2016 ha habido inversiones constantes. Eso es lo que ha ayudado a tener un edificio nuevo, renovado, fresco. Por eso hemos tenido un crecimiento muy importante en congresos internacionales, que desde 2022 están apostando por València.

Antes ha hablado de un 2023 récord. ¿Cómo se ve el futuro?

Sí, 2023 fue el mejor año de la historia del Palacio. Pero este 2024 volvemos a batir récord. Sobre los datos de 2023, la previsión es positiva y lo más relevante es el peso que va a tener la actividad internacional, donde casi vamos a duplicar número de eventos. La facturación de ellos va a suponer un crecimiento de alrededor del 60 %. En 2023 hemos superado los ingresos de 2019 en un 14% y en los congresos ha habido un crecimiento de un 26,5 %. Pero si nos vamos a 2024, sobre estos crecimientos, prevemos subir entre el 20 % y el 25% con respecto a 2023. No es normal tener estos crecimientos. No esperemos que en 2025 sigamos teniéndolos. A fecha de hoy no está en esas cifras, pero no significa que para 2025 prevea un desastre.

Valencia, por tanto, se está consolidando como un referente…

Sí, a nivel europeo ocupamos el puesto 28 y a nivel mundial, el 36. Para mí se da un cúmulo de circunstancias que ayuda. Primero la ciudad en la que estamos. Hay muy buenos palacios y muy buenos equipos por el mundo que no tienen nuestros resultados. València ha dado un despegue impresionante y nosotros vamos a la par que la ciudad. El hecho de que sea capital verde europea, por ejemplo, ayuda porque eres un referente y va muy alineado con la estrategia del Palacio en sostenibilidad e innovación. Y lo importante es que mantengamos el nivel que hemos conseguido.

Antes ha hablado de inversiones para mejorar. Hace unos años se paralizó la ampliación que se quería hacer del palacio. ¿Es un proyecto totalmente descartado?

No está en los planes. Mi opinión tajante es que tener el doble de edificio, que era lo que se planteaba, es un error. La mayoría de eventos son del tamaño que acoge el palacio. De hecho, el volumen más importante de eventos son pequeñitos. En el edificio hemos ampliado por ejemplo el tamaño de algunas salas o aprovechado mejor las zonas verdes del exterior, pero hacer una ampliación no está en mis planes.

Y más allá del Palacio, ¿cree que hace falta algún cambio a nivel de entorno en la ciudad?

Hay una combinación muy buena. Con la covid hubo muchos hoteles que invirtieron en mejorar sus instalaciones. Entonces, cuando luego empezamos a tener de nuevo visitas de inspección, vieron instalaciones que estaban acordes. La ciudad la veo que está muy preparada. A nivel de conexiones internacionales hemos mejorado. Y luego, el tener el nivel de profesionales que hay en la ciudad a nivel de hospitales y de universidad, porque son ellos los que atraen los congresos. Tenemos una situación privilegiada.