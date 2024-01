La vivienda accesible pasa por "el metro y el desarrollo de la gran València"

La ciudad de València tiene 420.000 viviendas y su ritmo natural de crecimiento es de 4.000 inmuebles más al año, según subraya el padre del PGOU de la capital, Alejandro Escribano. El problema es que el ritmo de crecimiento actual es menor por la falta de solares y la demanda se mantiene muy alta, situación que ha tensionado el precio de la vivienda. Un piso de obra nueva de 100 metros cuadrados en València ronda los 300.000 euros y en barrios como la Petxina (que no es de los más caros de la ciudad) el coste ya supera los 400.000 euros (precio de la última promoción en venta en la calle Palleter frente al colegio Jesús y María).

El director de la cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica, Fernando Cos Gayón, defiende la necesidad de una línea de metro circular que rodee la capital (como ocurre en las grandes ciudades europeas) y permita conectar con rapidez las líneas de los municipios de alrededor. Es un sistema que en España tienen ciudades más pequeñas como Sevilla. Alejandro Escribano también considera esencial mejorar las conexiones de metro con el norte hasta llegar a poblaciones como Sagunt, que va a multiplicar su actividad por la gigafactoría de baterías de Volkswagen. Además, incide en que es fundamental mejorar la conexión con Cheste y Buñol (áreas donde se prevé un crecimiento industrial exponencial en los próximos años).

Escribano explica que ciudades como València con una población con su área metropolitana de más de 1,4 millones de personas son las que están creciendo con más intensidad. El urbanista insiste en que «la Generalitat debe ser valiente» y apostar por un sistema de conexión interurbana basado en el transporte público (básicamente el metro).

El subdirector general de Olivares Consultores, José Manuel Martínez Plaza, recuerda que el propio Ayuntamiento de València es consciente de que el futuro pasa por los municipios colindantes. «El concejal de Urbanismo de València, Juan Giner, ya ha advertido que tiene que haber un plan de área metropolitana», apunta.

València está a punto de agotar el suelo disponible para construir y no puede crecer mucho más por las barreras que tiene: el mar, la Albufera y el cinturón de huerta protegida que rodea la ciudad. En la capital ahora mismo solo hay disponibles 188 pisos de obra nueva y en las bolsas de suelo que quedan en Benimaclet, el Grao y el Parque Central hay espacio para poco más de 12.000 viviendas. Esta escasez de vivienda de obra nueva ha provocado que el precio de los pisos se dispare hasta los 3.000 euros por metro cuadrado de media en València porque los compradores que se lo pueden permitir prefieren invertir más a irse a poblaciones del área metropolitana con malas conexiones de transporte público o sin servicios. Ante este panorama, urbanistas, promotores, consultores inmobiliarios y la cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politécnica de València (UPV) coinciden en que la solución para que vuelva a haber vivienda asequible pasa por el desarrollo del área metropolitana con una red de metro potente.

Alejandro Escribano, arquitecto y padre del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València, explica que la capital del Túria es una de las ciudades españolas con la periferia más compleja a la hora de expandirse. «Es mucha más compleja que la de las ciudades del norte o del interior de España porque estamos rodeados de un espacio agrícola que queremos conservar por razones culturales y medioambientales ya que mejora la calidad del aire. La huerta separa a València de los municipios vecinos y eso limita la expansión. Cualquier crecimiento de la capital siempre va a ser limitado», advierte.

El director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV coincide con Escribano en que el crecimiento de València pasa por el área metropolitana. «València solo tiene espacio para 12.000 viviendas en proyectos pendientes de desarrollo. Son solares en PAI como el de Benimaclet o el Grao que no se estarán construyendo antes de cuatro años. En los suelos del Parque Central ojalá arranquen los proyectos en siete años. A corto plazo, solo quedan solares pequeños que dan para 2.000 viviendas», alerta. El problema es que el ritmo de crecimiento de la capital debería ser de entre 3.000 y 4.000 pisos al año para que no se tensiones más el precio.

Los promotores ya han iniciado algunos grandes proyectos en municipios colindantes a València como Torrent o Quart de Poblet, pero los consultores inmobiliarios insisten en la reticencia de los compradores a alejarse de la capital. José Manuel Martínez Plaza, subdirector general de Olivares Consultores y director del área residencial, reconoce que «la gente ve más ventajoso pagar 1.200 euros de alquiler por un piso en València capital que a irse a Silla con una hipoteca de 600 euros. Lo prefieren porque en ese tipo de municipios no tienen nada de interés. En Turianova -un barrio que está en la periferia de la capital- los pisos rondan los 2.400 o 2.500 euros el metro cuadrado y en el área metropolitanan no llegan a 2.000 euros el metro cuadrado. Incluso están entre 1.400 y 1.500 euros y a los promotores no les interesa porque sus costes de construcción son de entre 1.000 y 1.100 euros», precisa Martínez que conoce a fondo el mercado de obra nueva.

Los expertos consideran que el problema de fondo es que la red de metro de València es insuficiente. «València tiene que apostar por crecer en el área metropolitana y eso pasa por mejorar la red de transporte público. Las líneas de metro que unen València con su área metropolitana fueron diseñadas hace más de sesenta años. Solo hay una línea nueva que es el tranvía a Valterna y la Feria de Muestras», indica Alejandro Escribano.

El urbanista y arquitecto considera que València tiene que apostar con fuerza por el metro. «El tranvía está muy bien para distancias de hasta cinco kilómetros. A partir de ahí empieza a incrementarse mucho el tiempo de los desplazamientos. No tiene sentido proyectar un tranvía a Xàtiva. Hoy desde València a Xàtiva tienes que viajar en tren de cercanías, que no es lo mismo que el metro por las frecuencias de paso», señala.

Escribano apunta que el espacio en el que puede crecer la gran València con naturalidad es el suelo de Paterna donde se iba a construir Puerto Mediterráneo y junto al campus universitario de Burjassot. «El crecimiento en el sur es más complejo porque está la huerta y la Albufera, y en el norte también hay huerta», subraya.

El padre del PGOU está convencido que València (a través de su área metropolitana) crecerá con mucha fuerza en los próximos años (al igual que Madrid y Málaga) gracias a generadores de empleo como el puerto de València (cuya ampliación ve clave) y proyectos industriales como el de Volkswagen. «Yo creo que en los próximos 10 años la corona metropolitana tendrá 100.000 habitantes más y solo un 15 % estará en la ciudad. No caben más», sentencia.