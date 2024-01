El vicepresidente técnico de la compañía valenciana Power Electronics, Lalo Salvo, ha relevado esta mañana que la nueva planta de la compañía en Estados Unidos concentrará la producción para el mercado estadounidense y la de Llíria, que da empleo a 2.700 trabajadores, se centrará en Europa y en el resto del mundo. La noticia es significativa ya que el año pasado el 70 % de la producción de la empresa valenciana se vendió Estados Unidos.

Salvo ha especificado que en 2023 salieron de la fábrica de Llíria cerca de 24,5 gigavatios (GW) de los que el 70 % se dirigieron al mercado estadounidense. «Vamos a abrir una fábrica en Estados Unidos porque allí creen en la industria y lo hacen con hechos, no con palabras. En el mercado americano tenemos un peso muy importante y no queremos perderlo», ha apuntado. El directivo ha añadido que si no producen allí perderán su posición comercial.

Salvo ha explicado que el trabajo en la fábrica de Llíria se va a basar en proyectos «que va a haber muchos» tanto de almacenamiento como de fotovoltaica para Europa y el resto del mundo.

300 millones de inversión

La planta de Power Electronics en Estados Unidos va a contar con una inversión de 300 millones de dólares y le permitirá aumentar su capacidad de producción en más de 20 GW en 2026. El proyecto supone la creación de más de 600 puestos de trabajo.

Lalo Salvo ha destacado que los principales mercados de la compañía son Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. La empresa tiene una plantilla en toda España de 3.000 persona y ha generado otros 20.000 empleos indirectos.