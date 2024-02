BBVA AM reparte un año más un millón de euros entre 24 proyectos solidarios en España BBVA Asset Management (BBVA AM) ha lanzado la VI Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible, que tiene como objetivo donar un porcentaje de la comisión de gestión de su fondo BBVA Futuro ISR. La gestora de fondos prevé donar este año un millón de euros entre 24 proyectos, frente a los 23 del pasado año, dentro de los ámbitos de la inclusión social y laboral, la dependencia y el medioambiente. En total, en las cinco ediciones anteriores, BBVA AM ha repartido más de 4,2 millones de euros entre casi 100 proyectos solidarios ubicados en todas las comunidades autónomas de España, beneficiando de forma directa e indirecta a más de 370.000 personas.